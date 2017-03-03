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Fabrikadan 200 Bin Tl Çalan Hırsızlar Üzüm Bağında Yakalandı

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Fabrikadan 200 Bin Tl Çalan Hırsızlar Üzüm Bağında Yakalandı
Denizli'de bir fabrikadaki çelik kasadan 200 bin TL çalan hırsızlık şüphelileri üzüm bağında yakalandı.

Denizli'de bir fabrikadaki çelik kasadan 200 bin TL çalan hırsızlık şüphelileri üzüm bağında yakalandı.

Buldan ilçesinde geçtiğimiz 28 Şubat gecesi bir iş yerine çatıdan girilerek fabrikanın içerisinde bulunan çelik kasadan 200 bin TL paranın çalınması olayının şüphelileri polisin sıkı takibi sonucu üzüm bağları arasında yakalandı. Yakalanan dört şüpheliden ikisinin birçok suçtan kesinleşmiş hapis cezasıyla arandıkları tespit edildi.

Şahısların üzerinde yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca, 27 adet 9 mm tabanca mermisi, 2 adet sahte nüfus cüzdanı, 1 adet sahte ehliyet, çok sayıda hırsızlık yaparken çelik kasayı açmak için kullanılan malzemeler, kar maskesi ve eldiven ele geçirildi. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen dört kişiden ikisi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Fabrikadan 200 Bin Tl Çalan Hırsızlar Üzüm Bağında Yakalandı

Fabrikadan 200 Bin Tl Çalan Hırsızlar Üzüm Bağında Yakalandı

Fabrikadan 200 Bin Tl Çalan Hırsızlar Üzüm Bağında Yakalandı

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