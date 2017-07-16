Fadıloğlu, Demokrasiye Sahip Çıkanlara Teşekkür Etti

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz'da kalkıştığı darbe girişiminin 1. yıl dönümünde milli...

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz'da kalkıştığı darbe girişiminin 1. yıl dönümünde milli iradeye sahip çıkmak için 15 Temmuz Demokrasi Meydanını dolduran tüm vatandaşlara teşekkür etti.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'da kalkıştığı darbe girişiminin üzerinden tam 1 yıl geçti. Türkiye genelinde olduğu gibi Gaziantep'te de meydanlar dolup taştı. Vatandaşla birlikte Demokrasi Meydanında "demokrasi nöbeti" tutan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, milli iradeye sahip çıkan tüm vatandaşlara teşekkür etti. Başkan Rıdvan Fadıloğlu, demokrasiye, ülkenin birlik ve beraberliğine sahip çıkarak, üzerine düşeni yapan herkese teşekkür etti.

Başkan Rıdvan Fadıloğlu, vatan ve bayrak uğrunda her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olduklarını, gerekirse vatan ve bayrak uğrunda canlarını seve seve feda edeceklerini ifade etti.

15 Temmuz'un yıl dönümünde meydanları hınca hınç dolduran vatandaşlara teşekkür eden Başkan Fadıloğlu, "Zaman, bir ve beraber olma zamanıdır. Birlik ve beraberlik karşısında hiç kimsenin bu milleti yıkmaya gücü yetmez. Allah, razı olsun. Yürekten teşekkür ediyorum. Bugün tüm hemşehrilerimiz, çoluk-çocuk, genç-yaşlı demeden 15 Temmuz Demokrasi Meydanını doldurdular. Üzerimize düşeni yaptık. Çok şükür. Yapmamız gereken, bugünden sonra da bu birlikteliğimizi devam ettirmek" dedi.

Darbe girişimini ve darbe girişiminde bulunan vatan hainlerini nefretle kınayan Başkan Fadıloğlu, "Yüce milletimizin milli iradesine karşı yapılan bu darbe girişimi, demokrasi tarihimize kara bir leke olarak geçmiştir. Bu darbe girişimini ve darbe girişiminde bulunan vatan hainlerini bir kez daha şiddetle ve nefretle kınıyorum. Kaynağını milletten almayan, halka hizmet amacı taşımayan hiçbir girişim bugüne kadar başarıya ulaşamamıştır, ulaşamayacaktır. Yüce milletimiz, her türlü darbe girişiminin karşısında olmalıdır ve demokrasimize sonuna kadar sahip çıkmalıdır. Halkımız darbe girişimi karşısında birbirine kenetlenerek tüm dünya ülkelerine örnek olacak bir duruş sergilemiştir. Milletimizin iradesine ve demokrasimize kasteden bu girişim karşılıksız kalmayacaktır" diye konuştu.

"Demokrasi şehitlerimiz yerlerinde rahat uyusun" diyen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, açıklamasını şöyle tamamladı: "Bu memleket, şehitlerimizin ve gazilerimizin yaptıkları fedakarlıklarla gelecekte çok daha iyi noktalara gelecektir. Onların vatan için vermiş oldukları canlar, bu memleketi bu noktaya getirdi. Bizden önceki nesiller nasıl ki bu topraklara sahip çıktıysa bizden sonraki nesiller de bu topraklara sahip çıkacaktır. İnşallah huzur içerisinde hep birlikte bu topraklarda yaşayacağız. Bu vesileyle vatan uğrunda canlarını hiçe sayan şehitlerimize yüce Allah'tan rahmet, Gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyorum."