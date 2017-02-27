Fahir İlkel Ortaokulu’nda Bilişim Sınıfı Açıldı

Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu, Fahir İlkel Ortaokulu'nda düzenlenen kahvaltı programının ardından okula kazandırılan bilişim sınıfının...

Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu, Fahir İlkel Ortaokulu'nda düzenlenen kahvaltı programının ardından okula kazandırılan bilişim sınıfının açılışını gerçekleştirdi.

Esenyurt Fahir İlkel Ortaokulu'na kazandırılan bilişim sınıfının açılış törenine, Esenyurt Kaymakamı Ekrem İnci, Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu, Esenyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Paşali Beşli, belediye başkan yardımcıları ve okul müdürleri katıldı.

Başkan Kadıoğlu; "Eğitim birinci önceliğimizdir"

Bilişim sınıfının açılışını gerçekleştiren Başkan Kadıoğlu, "Eğitim her zaman birinci önceliğimizdir. Öğrencilerimizin ihtiyaçlarına cevap verebilmek bizleri mutlu ediyor. Yarınlarımız olan bu gençlere en iyi eğitim imkanlarını sunmamız gerekiyor. Bilişim sınıfınız hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Açılış sonrasında Başkan Kadıoğlu, Kaymakam Ekrem İnci ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Paşali Beşli ile birlikte güreş ve eskrim sporu eğitimi alan öğrencileri ziyaret etti. Öğrencilerle müsabaka geçekleştiren Başkan Kadıoğlu, Fahir İlkel Ortaokulu korosunun seslendirdiği müzik dinletisine de eşlik etti.