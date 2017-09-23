Faı Başkanı Frits Brink: "Türkiye En Büyük Aday"

Muğla'nın Fethiye ilçesine gelen Uluslararası Hava Sporları Federasyonu (FIA) Başkanı Frist Brink, Türkiye'nin 2020 Dünya Hava Oyunları adaylığı için...

Muğla'nın Fethiye ilçesine gelen Uluslararası Hava Sporları Federasyonu (FIA) Başkanı Frist Brink, Türkiye'nin 2020 Dünya Hava Oyunları adaylığı için Babadağ Hava Sporları Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Başkan Brink, incelemelerin ardından yamaç paraşütüyle tandem (ikili) atlayış yaptı.

Türkiye'nin Malezya, ABD, Meksika ve Avustralya ile birlikte 2020 Dünya Hava Oyunları ev sahipliğine aday olmasının ardından FIA Başkanı Frist Brink ve Dünya Hava Oyunları Organizasyon Direktörü Markus Haggeney, incelemelerde bulunmak için Fethiye Babadağ'a geldi.

Ölüdeniz Mahallesi'ndeki dünyaca ünlü yamaç paraşütü merkezi Babadağ'a çıkan Brink ve Haggeney'e, Türk Hava Kurumu (THK) Havacılık ve Eğitim Başkanı Bekir Sıtkı Akyüz ile Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner eşlik etti. 1965 rakımlı Babadağ hakkında bilgi alan Başkan Brink ve beraberindekiler heyet daha sonra 1965 metre pistine çıktı. Başkan Brink yamaç paraşütü pilotu Yavuz Aslan, Kaymakam Şahiner ise Halil Kayır ile yamaç paraşütüyle ikili atlayış yaptı. Kalkış sırasında Brink ve Şahiner'in ayaklarındaki ayakkabıların paraşütten düşmesi dikkati çekti.

Brink: "En ciddi adayların biri Türkiye"

Uluslararası Havacılık Federasyonu'nun (FAI) Başkanı Frits Brink, yaptığı açıklamada "Her beş senede bir Dünya Hava Oyunları Organizasyonu yapıyoruz. En son Dubai'de yaptık. 2020 "nin araştırmaları için Türkiye'deyiz. Şu anda muhtelif adaylar var, gezip gördüm kadarıyla en ciddi adaylardan biri Türkiye. Oyunlar direktörümüz de burada bulunmaktadır. Onlar ile birlikte teknik bir rapor hazırlayacağız. Üç temel özellik üzerinde duruyoruz. Finans, konaklama ve seyirci ilgisi. Türkiye, Asya ve Avrupa'nın tam ortasında bulunuyor. Sporcuların ulaşım açsından da kolaylığı var. Bu tip organizasyonlar için devleten ve THY gibi büyük kurumlarında desteğine ihtiyaç var. 7 kişiden oluşan yönetim kurulumuz 27 Ekim'de Lozan'da yapılacak yönetim kuruluna izlenimler ile ilgili rapor sunulacak. En ciddi adaylardan Türkiye, Meksika, ABD ve Malezya arasından seçimini yapacak. 1997'de ilk hava oyunlarını yapan Türkiye'nin 2020 Dünya Hava Oyunları'nı yapması için çok pozitifim" dedi.

Brink, sporun misyonun güzelliğini anlatmak içinde Bali'de, Kuzey ve Güney Kore temsilcilerini bir araya getirip yan yana oturttuklarını belirterek, "Önce kendilerine yan yana oturur musunuz diye sordum, evet dediler. Biz spor için buradayız dediler ve çok güzel bir spor ruhu oluştu" diye konuştu.

Haggeney: "Geniş bir rapor sunacağız"

FAI Sportif Direktörü Markus Haggeney ise Dünya Hava Oyunları'nın iki temel özelliğinin olduğunu kaydederek, "Birincisi ülkenin güzelliğini havadan gösterebilmek, ikincisi sporcuları ve turistleri izlemeye çekebilmek. Bu açılardan Türkiye organizasyonu kazanma yönünden ciddi bir ülke. Babadağ'ı görünce benim için bir sihir oldu. Geniş bir rapor sunacağız. Ayrıca 2020 organizasyonunda drone alternatif yarışmaları da yapılacak" ifadelerini kullandı.

Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner Dünya Hava Oyunları'nı Türkiye'ye getirmek için çaba gösterdiklerini vurgulayarak, "Eğer Türkiye'de yapılırsa bir ayağını Fethiye Babadağ'a aldıracağız" şeklinde konuştu.