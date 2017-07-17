  • BIST 105.606
  • Altın 140,318
  • Dolar 3,5468
  • Euro 4,0610
  • Samsun 26 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 25 °C
  • İzmir 31 °C
  • Ordu 27 °C
  • Sinop 26 °C
  • Giresun 27 °C
  • Amasya 28 °C
  • Rize 28 °C
  • Trabzon 26 °C

Falezlere Yeni Halk Plajı

» »
Falezlere Yeni Halk Plajı
Muratpaşa Belediyesi, falezlerin bulunduğu Şirinyalı ve Yeşilbahçe Mahallerine yeni halk plajları kazandırıyor.

Muratpaşa Belediyesi, falezlerin bulunduğu Şirinyalı ve Yeşilbahçe Mahallerine yeni halk plajları kazandırıyor.

Muratpaşa Belediyesi, Antalya Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Komisyonu'nun izin ve onayıyla "Birinci Derece Doğal SİT Alanı" statüsüne sahip falez kıyı bandında hizmete açtığı falez plajlarına yenilerini ekliyor. Şirinyalı Mahallesi Konserve Koyu'nda yapılan çalışmalarla bin metrekarelik ahşap platforma yapıldı. Cankurtaranla birlikte soyunma kabinlerini de yer aldığı plaja eski Delfino Otel önünden merdivenlerle inilebiliyor.

Falezlerin Yeşilbahçe Mahallesi'nde kalan bölümünde ise koyda, 650 metrekare ahşap platformun yapıldı. Ayrıca, mahalle sakinlerinin kullandığı farklı noktalarında da düzenleme yapıldı. Bununla birlikte her iki noktada da denize uzanan merdivenlerle ve tırabzanlar yenilendi.

Falezlere Yeni Halk Plajı

Falezlere Yeni Halk Plajı

Falezlere Yeni Halk Plajı

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Büyükşehir’den Su Tasarrufu İçin Yeni Düzenleme17 Temmuz 2017 Pazartesi 12:03
  • ’Birlikte Bir Yıl Projesi’ Çocukların Mutluluk Kaynağı Oldu17 Temmuz 2017 Pazartesi 12:03
  • Bilecik’in Yerli Karpuzu Görücüye Çıktı17 Temmuz 2017 Pazartesi 12:03
  • Siirt’teki Fetö Soruşturmasında 6 Kişi Tutuklandı17 Temmuz 2017 Pazartesi 12:03
  • Eski Bürokratın İlk Kitabı Çıktı17 Temmuz 2017 Pazartesi 12:03
  • 15 Temmuz Şehitleri İçin Ejder Zirvesine Tırmandılar17 Temmuz 2017 Pazartesi 12:03
  • Okul-sanayi İş Birliği Protokolü İmzalandı17 Temmuz 2017 Pazartesi 12:03
  • Algın’dan Şehit Paşanın Mezarına Türk Bayraklı Ziyaret17 Temmuz 2017 Pazartesi 12:03
  • Van’da Aranan 2 Kişi Yakalandı17 Temmuz 2017 Pazartesi 12:03
  • Demokrasi Nöbetine Gölpazarı Halkı Da Büyük İlgi Gösterdi17 Temmuz 2017 Pazartesi 11:58
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti