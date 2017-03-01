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Farabi Değişim Programı Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi

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Farabi Değişim Programı Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi
Sakarya Üniversitesi Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü tarafından "Farabi Değişim Programı Bilgilendirme Toplantısı" düzenlendi.

Sakarya Üniversitesi Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü tarafından "Farabi Değişim Programı Bilgilendirme Toplantısı" düzenlendi.

SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü'nden Farabi sorumlusu İsmail Erdik katıldı. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından 2009-2010 akademik yılında başlatılan Farabi Değişim Programı hakkında bilgiler veren Erdik, "Program, üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri bünyesinde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim öğretim yapan yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişimidir" dedi. Programa katılmak isteyen adayların "degisim.sakarya.edu.tr" internet adresinden SABİS kullanıcı kimliğini girerek online olarak başvurularını yapabileceğini belirten Erdik, başvuruların 29 Şubat-15 Mart 2017 tarihleri arasında alınacağını söyledi.

Birinci aşama olan başvuru sürecini, bir öğrenci üzerinden simülasyon ile öğrencilere uygulamalı olarak gösteren Erdik, ikinci aşamada ise tercihlerin yapıldığını aktardı. Tercih sonuçları açıklandıktan sonra 22-23 Mart 2017 tarihlerinde, yerleşen öğrencilerin bir gün içinde bunu onaylaması gerektiğini belirten Erdik, onaylanmaması durumunda başvurunun iptal edileceği uyarısında bulundu.

Farabi Değişim Programı Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi

Farabi Değişim Programı Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi

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