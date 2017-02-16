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“Farkındalığın Farkedilişi” Semineri Düzenlendi

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“Farkındalığın Farkedilişi” Semineri Düzenlendi
Yakın Doğu Üniversitesi ile Adıyaman Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi işbirliğinde düzenlenen program kapsamında sinema ve tiyatro oyuncusu Hakan...

Yakın Doğu Üniversitesi ile Adıyaman Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi işbirliğinde düzenlenen program kapsamında sinema ve tiyatro oyuncusu Hakan Bilgin öğrencilerle buluştu.

Erdemli ve Başarılı Projesi kapsamında lise öğrencilerine yönelik "Farkındalığın Farkedilişi" konulu motivasyon semineri Türkiye Petrolleri konferans salonunda iki ayrı oturumda gerçekleşti. Seminer ve söyleşi programına Milli Eğitim Müdürümüz Mete Kızılkaya, Maarif Müfettişleri Başkanı Mehmet Ali Akın, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Kazım Çoban, şube müdürleri, okul müdürleri ve öğretmenler eşlik etti.

Merkez ve merkeze bağlı liselerin 12.sınıfında eğitim gören öğrencilerin katıldığı seminerde ünlü oyuncu Hakan Bilgin'e öğrencilerin ilgisi büyük oldu.

Öğrencilere ön yargılarından kurtulmalarını, kendilerine değer vermelerini ve sabah kalktıklarında gülümsemelerini öğütleyen Hakan Bilgin öğrencilerden gelen soruları da cevapladı.

Milli Eğitim Müdürü Mete Kızılkaya, Hakan Bilgin'e çiçek vererek, seminden dolayı teşekkür etti.

“Farkındalığın Farkedilişi” Semineri Düzenlendi

“Farkındalığın Farkedilişi” Semineri Düzenlendi

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