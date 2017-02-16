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Faro’nun Yeni Ölçüm Cihazı Piyasaya Çıktı

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Faro’nun Yeni Ölçüm Cihazı Piyasaya Çıktı
Üç boyutlu ölçüm sektörünün önemli markası FARO, yeni ürünü "yeni nesil Laser Tracker'ın piyasaya çıktığını duyurdu.

Üç boyutlu ölçüm sektörünün önemli markası FARO, yeni ürünü "yeni nesil Laser Tracker'ın piyasaya çıktığını duyurdu.

FARO'dan yapılan açıklamada yeni ürünün montaj yerleşimi, parça ve montaj kontrolü, makine kurulumu ve hizalanması ve tersine mühendisliği de içeren ancak onlarla da sınırlı olmayan büyük ölçekli meterolojideki zorlukları gidermek için yeni bir fiyat ve performans standardı getirdiği kaydedildi. Ürünün 25 metrelik bir çalışma aralığına sahip olan "VantageE" ile 80 metrelik bir çalışma aralığına sahip olan "VantageS" olmak üzere iki yüksek performanslı modelden oluştuğu bildirilirken, her iki kompakt modelde entegre bir ana kontrol birimi (MCU), AC güç ve kablolama ihtiyacını ortadan kaldıran ve çalışırken değiştirilebilen bataryalar, güvenli kablosuz iletişim için endüstriyel sınıf Wi-Fi'si ile endüstride taşınabilirlik sunduğu açıklandı. Bu gelişmiş özellikler setinin tek bir taşıma çantası ile birlikte bir kişinin onu iş yapılan yerler ve fabrikadaki lokasyonlar arasında kolayca taşımasına izin verdiği de belirtildi.

Şirketin Başkanı ve CEO'su Dr. Simon Raab, "Yeni ürün serisi şok ve titreşim için titiz, Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (IEC) standartlarına göre ve aşırı ısıl şartlar için test edildiğinden toza ve suya dayanıklılık konusunda IP52 derecesine sahip olduğundan çevre açısından en zorlu uygulamalar için etkinliği kanıtlanmıştır. Bu alandaki bir yenilikçi olarak görevimizin bilincindeyiz, ancak bu konudaki ana destekçi olarak kullanıcı deneyiminde de yenilik yapma konusundaki sorumluluğumuzun daha da bilincindeyiz" dedi.

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