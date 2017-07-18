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Fas’ta İsrail Karşıtı Gösteri

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Fas’ta İsrail Karşıtı Gösteri
Fas'ın başkenti Rabat'ta yüzlerce gösterici, Müslümanların Mescid-i Aksa'ya girişini engelleyen İsrail'i protesto için bir araya geldi.

Fas'ın başkenti Rabat'ta yüzlerce gösterici, Müslümanların Mescid-i Aksa'ya girişini engelleyen İsrail'i protesto için bir araya geldi.

Fas'ın başkenti Rabat'ta toplanan yüzlerce gösterici, Müslümanların Mescid-i Aksa'ya girişini yasaklayan İsrail'i protesto etti. Göstericiler, yasağa son verilmesi için Arap dünyasına ve uluslararası topluma seslenerek, bu yönde sloganlar attı.

İsrail ordusu geçtiğimiz günlerde Mescid-i Aksa'da Filistinli 3 genci vurarak öldürmüş, ardından Mescid-i Aksa'da cuma namazının kılınmasını yasaklamıştı.

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