Fas’ta İsrail Karşıtı Gösteri

Fas'ın başkenti Rabat'ta yüzlerce gösterici, Müslümanların Mescid-i Aksa'ya girişini engelleyen İsrail'i protesto için bir araya geldi.
Fas'ın başkenti Rabat'ta toplanan yüzlerce gösterici, Müslümanların Mescid-i Aksa'ya girişini yasaklayan İsrail'i protesto etti. Göstericiler, yasağa son verilmesi için Arap dünyasına ve uluslararası topluma seslenerek, bu yönde sloganlar attı.
İsrail ordusu geçtiğimiz günlerde Mescid-i Aksa'da Filistinli 3 genci vurarak öldürmüş, ardından Mescid-i Aksa'da cuma namazının kılınmasını yasaklamıştı.
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