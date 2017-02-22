Fas’taki Fetö Okullarının Tamamı Kapatıldı

Fas Milli Eğitim Bakanlığı, ülkedeki FETÖ'ye ait okulların tamamının kapatıldığını açıkladı.

Fas Milli Eğitim Bakanlığı, ülkedeki FETÖ'ye ait okulların tamamının kapatıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 5 Şubat tarihinde mahkeme tarafından alınan FETÖ okullarının kapatılması kararının uygulamaya geçirildiği belirtildi. Açıklamada, öğrencilerin nakledileceği özel ve resmi okulların velilerin isteği doğrultusunda tespitinin ardından öğrencilerin nakil işlemlerinin tamamlanarak okulların tamamının kapatıldığı kaydedildi