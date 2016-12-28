  • BIST 77.400
  • Altın 129,661
  • Dolar 3,5360
  • Euro 3,6906
  • Samsun 8 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 0 °C
  • İzmir 5 °C
  • Ordu 8 °C
  • Sinop 5 °C
  • Giresun 8 °C
  • Amasya 3 °C
  • Rize 8 °C
  • Trabzon 9 °C
  • YEDAŞ'A, ŞOK VE REKOR TAZMİNAT
  • O ZAMAN NEFES ALDIRMA ZAMANI
  • ESKİ BAŞKANLAR SAMSUNSPOR'A NE KADAR DESTEKLEDİ?
  • YEDAŞ'A, ŞOK VE REKOR TAZMİNAT
  • O ZAMAN NEFES ALDIRMA ZAMANI
  • ESKİ BAŞKANLAR SAMSUNSPOR'A NE KADAR DESTEKLEDİ?
  • Canlı Tv İzle - Halk TV ve Ulusal Kanal Online İzle
  • Balıkesir Ortodonti Tedavilerinde Kendini Anbarcıoğlu’na Emanet Ediyor
  • 4140 Çelik ve Kullanım Alanları
  • İzocam Fiyatları Konusunda Tercihler Yalıtımın Kalitesini Etkiler
  • Psikoterapi Nedir? Psikoterapist Kimdir?
  • Yds Kursu Ne Kadar Sürer?
  • Tektaşların Parıltısı Ellerinize Yansısın
  • Inİstanbul’a Orge Elektrik İmzası
  • Kaynak Planlamalarınızda ERP Çözümlerine Güvenin
  • Kayıp Yaşamak Yatırımcıları Başarıya Yönlendiren Bir Faktördür
  • Forex Piyasasında Swap Ne Demektir
  • Erkek Gümüş Yüzük Almak İçin En İyi Seçenekler

Fatih Akbaba, Mehmet Akif Ersoy’u Anlattı

» »
Fatih Akbaba, Mehmet Akif Ersoy’u Anlattı
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Kişisel Gelişim ve Sosyal İletişim Uzmanı Yazar ve Eğitimci Fatih Akbaba, 80.ölüm yıl dönümünde "Mehmet Akif Ersoy...

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Kişisel Gelişim ve Sosyal İletişim Uzmanı Yazar ve Eğitimci Fatih Akbaba, 80.ölüm yıl dönümünde "Mehmet Akif Ersoy ile Anlaşabilmek" adlı konferans verdi. Reha Yurdakul Salonu'nda düzenlenen konferansı, Kaymakam Hüseyin Öner ile Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal, Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, Burhaniye Belediye Başkan Yardımcıları Cemal Akkılınç ile Cemil Bahadır ve Meclis Üyeleri Hadiye Erok ile Galip Yardımcı da izledi..

Fatih Akbaba, Vatan Şairi Mehmet Akif Ersoy'un ölüm yıl dönümünde, şairin hayatına ait bilinmeyenleri anlattı. Akbaba "Akif'i anlayabildik mi?" diyerek, Milli Şaire gösterilmesi gereken saygı ve sevgiyi vurguladı. Akif'in bütün hayatı boyunca, yokluk içinde yaşaması, ancak buna rağmen her zaman insanlara yardım etmek için elinden geleni yaptığını söyledi. Bazı hikayeler ile Mehmet Akif Ersoy'un hayatını bütün gerçekliği ile gözler önüne seren Akbaba, İstiklal Marşının 10. kıtasını bütün izleyicilere ayakta tek bir ağızdan okuttu. Konferansın sonunda, Fatih Akbaba'ya teşekkür eden Kaymakam Hüseyin Öner ve Belediye Başkanı Necdet Uysal, çiçek ve plaket verdi. Fatih Akbaba'da, Kaymakam Öner ve Başkan Uysal'a teşekkür ederken, çiçeği salondan çağırdığı 2 çocuğa hediye etti.

Fatih Akbaba, Mehmet Akif Ersoy’u Anlattı

Fatih Akbaba, Mehmet Akif Ersoy’u Anlattı

Fatih Akbaba, Mehmet Akif Ersoy’u Anlattı

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çankaya Zabıtası’ndan Yılbaşı Denetimi28 Aralık 2016 Çarşamba 12:38
  • Ortahisar Belediyesi’nden Çocuklar İçin Yeni Oyun Parkları Kuruluyor28 Aralık 2016 Çarşamba 12:38
  • “Otomotiv Sektöründe Yerli Üretim Gönülden Desteklenmeli”28 Aralık 2016 Çarşamba 12:38
  • Eflani, Turizmden Umutlu28 Aralık 2016 Çarşamba 12:38
  • Burhaniye’ De Banka Müdürlerinin Üniversite İşbirliği28 Aralık 2016 Çarşamba 12:38
  • Saski İçmesuyu Ağını Genişletiyor28 Aralık 2016 Çarşamba 12:33
  • Murat 124 Sevdalıları Yeni Üyelerini Bekliyor28 Aralık 2016 Çarşamba 12:33
  • Burhaniye Zeytinyağları 81 İle Gidiyor28 Aralık 2016 Çarşamba 12:33
  • Elektrik Tellerine Dizilen Güvercinler Notaları Andırdı28 Aralık 2016 Çarşamba 12:33
  • Yeni Genel Sekreter Barçın, Basın Mensupları İle Tanıştı28 Aralık 2016 Çarşamba 12:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti