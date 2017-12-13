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Fatih Altaylı: “Haddimi Aştıysam Özür Dilerim”

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Fatih Altaylı: “Haddimi Aştıysam Özür Dilerim”
Galatasaray Spor Kulübü Genel Kurul Üyesi ve gazeteci Fatih Altaylı, "Söylediklerimde haddimi aştıysam bütün Galatasaray camiasından çok özür diliyorum....

Galatasaray Spor Kulübü Genel Kurul Üyesi ve gazeteci Fatih Altaylı, "Söylediklerimde haddimi aştıysam bütün Galatasaray camiasından çok özür diliyorum. Başkanlık makamından ayrıca en derin özrü diliyorum" dedi.

Galatasaray'ın Aralık Ayı Olağan Divan Toplantısı'nda Başkan Dursun Özbek'in genel kurul üyesi ve gazeteci Fatih Altaylı hakkında söylediklerinin ardından, Altaylı söz alarak cevap verdi. Birçok Galatasaray başkanı tanıdığını belirten Altaylı, "Çocukluğum, hayatım burada geçti. Başkan atılmam için disipline vermiş. Yönetim kuruluna saygım sonsuz. Belki de son konuşmam. Başkanın beni hedef göstermesi açıktı. Galatasaray dendiği zaman bende şafak atıyor. Reyting derdinde olsaydım, Galatasaraylı olmazdım. Söylediklerimde haddimi aştıysam bütün Galatasaray camiasından çok özür diliyorum. Kötü yönetildiğini anladığım anda bende şafak atıyor. Başkanlık makamından ayrıca en derin özrü diliyorum. Bu özürleri diliyor olmam eleştiri hakkımı almaz. Faruk Süren'e demediğimi bırakmadım. Arardı, konuşurduk. Özhan ağabey için neler yazdım. Gelir, 10 saat Galatasaray anlatır, giderdi. Beni çağırır, ben giderdim. Başkan, "Galatasaray'a ne oldu" diye soruyor. Bu duruma geldiysek benim dandik televizyonda söylediklerim mi önemlidir, yoksa başkan ve yönetim kurulunun söyledikleri mi önemlidir? "Bize destek olmuyor" diyorlar. Hukuki, siyasi ortamlarda destek verdim. Bunları söylemek olmaz. Ben Galatasaray'dan af diliyorum. Galatasaray kötü yönetiliyor" diye konuştu.

Altaylı son olarak ise, "Başkanlık makamını küçük düşürücü bir adım attıysam Allah beni kahretsin. Ama kulüpten atabilirsiniz, ben buradan giderim ama burası benden gitmez. Onu da bileseniz" şeklinde konuştu.

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