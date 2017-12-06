IHAAW201830-ASA/06-12-2017 - Fatih Balat'ta bir binada çıkan yangın paniğe yol açtı. Alevler metrelerce yükselirken olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. 06.12.2017 20:18:30 TSI NNNN
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Fatih Balat’ta Bir Binada Çıkan Yangın Paniğe Yol Açtı. Alevler Metrelerce Yükselirken Olay Yerine Çok Sayıda İtfaiye Ve Sağlık Ekibi Sevk Edildi.
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