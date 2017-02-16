Fatih Belediye Başkanı Demir, Dünya Turizm Forumu’nda Konuştu

Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, bu yıl üçüncüsü düzenlenen Dünya Turizm Forumu'nda yaptığı konuşmada, ilçeye yönelik planladıkları projelere...

Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, bu yıl üçüncüsü düzenlenen Dünya Turizm Forumu'nda yaptığı konuşmada, ilçeye yönelik planladıkları projelere değinerek, "Turizmin, sadece ekonomiye verdiği destekleriyle ön planda olmasıyla birlikte aynı zamanda sosyal, kültürel boyutunun çok yüksek ve önemli olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Dünya turizmine yön veren liderlerin bir araya geldiği Dünya Turizm Forumu İstanbul'da başladı. İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen ve Cuma gününe kadar devam edecek olan forum birçok yerli ve yabancı katılımıyla gerçekleşecek. Dünya Turizm Forumu'na katılan Fatih Belediye Başkanı Demir burada bir konuşma yaptı. Başkan Demir, "Turizmin sadece ekonomiye verdiği destekleriyle ön planda olmasıyla birlikte aynı zamanda sosyal ve kültürel boyutunun çok yüksek olduğunu ve önemli olduğunu düşünüyoruz. Başta ülkemiz olmak üzere ve tüm dünyanın da ihtiyacı olan kendisinden olmayan kültürü tanımaya, onu anlamaya, onu değerleriyle benimsemeye ve özümsemeye katkıda bulunması açısından da hem huzuru açısında da çok önemli" şeklinde konuştu.

Konuşmasında Fatih ilçesinin turizm açısında önemi ve özelliklerine değinen Başkan Demir, Fatih medeniyetlerin geçiş güzergahı. Baktığımızda geçmişte Roma, Bizans ve Osmanlı medeniyetinin şekillendiği ve buna ait en önemli eserlerin yoğunlukla bulunduğu yegane yer. Üç tarafı denizle, bir tarafı da kara surlarıyla çevrili gündüz nüfusu 2 milyonun üstünde, gece nüfusu 450 bin olduğu bir yer" dedi.

İstanbul'da turizm açısında ilçenin lokomotif görevi üstlendiğini dile getiren Başkan Demirci, "Özelde baktığımızda Türkiye ekonomisinin lokomotif görevini gören İstanbul şüphesiz ama onun içerisinde de turizm söz konusu olduğunda özellikle kültür turizmi söz konusu olduğunda da yine İstanbul'un lokomotifliğini üstlenen bir ilçe" ifadelerini kullandı.

Konuşmasında terör olaylarına da değinen Başkan Demir bu durumdan etkilendiklerini ve bütün dünya ülkelerinin etkilendiğini belirterek, "Geriye dönüp baktığımızda mesela Fransa son derece etkilendi. Paris ve Nice "teki bu son saldırılarda neredeyse ekonomi de yüzde 5 yüzde 6 küçülme olduğunu rahatlıkla görüyoruz" şeklinde konuştu.

Başkan Demir konuşmasını Fatih İlçesiyle ilgili olarak yürüttükleri projeleri ve ilçenin turizm de ki yerini anlattığı bir sunumla tamamladı.