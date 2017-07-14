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Fatih Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği “Demokrasi Nöbeti”ne Başladı

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Fatih Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği “Demokrasi Nöbeti”ne Başladı
Fatih Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği hastanelerinde çalışanlar, Saraçhane Meydanı'nda "Demokrasi Nöbeti"ne başladı.

Fatih Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği hastanelerinde çalışanlar, Saraçhane Meydanı'nda "Demokrasi Nöbeti"ne başladı. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da demokrasi nöbetine başladıklarını belirten Fatih Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Muhammet Hamza Müslümanoğlu, "Nöbet emri ne zamana kadarsa o zamana kadar nöbetteyiz" dedi.

Fatih Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümü dolayısıyla Saraçhane Meydanı'nda "Demokrasi Nöbeti"ne başladı. Yüzlerce sağlık çalışanının katıldığı "Demokrasi Nöbeti"nde birlik ve beraberlik mesajı verildi.

Geçen yıl yaptıkları gibi bu yıl da "Demokrasi Nöbeti"ne başladıklarını belirten Fatih Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Muhammet Hamza Müslümanoğlu, "15 Temmuz'un yıl dönümünde, Kurtuluş Savaşı'nda nasıl hekimler, biraz gerideki Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane'nin bir bölümü olan yerden yürüyüşe başladılarsa biz de 15 Temmuz'un seneyi devriyesinde hekimler olarak, sağlık çalışanları olarak unutmadığımızı ve unutturmayacağımızı ilan etmek üzere bu insan sağlığının korunması noktasında bedenlerini de şehit olarak vermek noktasındaki harekete en başta katılan meslek grubuyuz. Bu manada Fatih Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği hastanelerinde çalışanlar olarak, daha önceki nöbetlerimizi yine bu alanda tutmuş insanlar olarak nöbet emriyle nöbete geldik" diye konuştu.

"Emir sonuna kadar nöbetteyiz"

Nöbet emri ne zamana kadarsa o zamana kadar nöbet tutmaya devam edeceklerini belirten Müslümanoğlu, "Daha önce böyle yaptık. Emir sonuna kadar nöbetteydik. Şimdi de yine öyle yapacağız" dedi.

Fatih Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği “Demokrasi Nöbeti”ne Başladı

Fatih Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği “Demokrasi Nöbeti”ne Başladı

Fatih Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği “Demokrasi Nöbeti”ne Başladı

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