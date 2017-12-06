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Fatih Caddesinde Çalışmalar Tüm Hızıyla Sürüyor

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Fatih Caddesinde Çalışmalar Tüm Hızıyla Sürüyor
Prestij Caddeler Projesi kapsamında yapımı devam eden Ergenekon Mahallesi Fatih Caddesi'nde ikinci etabın parke taşları döşenmeye başladı.

Prestij Caddeler Projesi kapsamında yapımı devam eden Ergenekon Mahallesi Fatih Caddesi'nde ikinci etabın parke taşları döşenmeye başladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Turgutlu Belediyesi'nin ortak projelerinden olan Prestij Caddelerde Ergenekon Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Yolun ikinci etabında parke taşı çalışmalarının başladığını belirten Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, "Fatih Caddesi üzerinde birinci etap dediğimiz girişte yol ve kaldırım taşları döşendi, ışıklandırma çalışmaları tamamlandı. Çalışmalar yolun ikinci etabında da hızlı bir şekilde sürüyor. Kaldırım parkeleri tamamlanarak yol üzerinde parke taşı çalışmalarına başlanıldı. Ayrıca yolun diğer şeridinde de kaldırma çalışmaları başlamış durumda. Kısa bir süre sonra Fatih Caddesi'nin bir şeridini kullanıma açıp diğer şeridinde hızlı bir şekilde çalışmaları tamamlamayı hedefliyoruz. Turgutlu'muz prestij caddeleri kazanmaya devam edecek" dedi.

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