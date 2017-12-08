Fatih Camii’nde Cuma Namazı Çıkışı “Kudüs” Protestosu

Fatih Camii'nde cuma namazının ardından binlerce kişi Saraçhane'ye yürüyerek ABD'nin Kudüs kararını protesto etti.

Fatih Camii'nde cuma namazının ardından binlerce kişi Saraçhane'ye yürüyerek ABD'nin Kudüs kararını protesto etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdıklarını açıklamasının ardından ülkenin her yerinde protesto gösterileri gerçekleştirildi. İstanbul'da bulunan her ilçenin merkez camilerinde toplanan Müslümanlar ABD'nin kararına tepki gösterdi. Sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin çağrısıyla Fatih Camii'nde toplanan binlerce kişi cuma namazında birlikte saf tuttu. Kılınan namazın ardından "Kudüs İslamındır" pankartları ve Filistin bayraklarıyla Saraçhane Parkı'na yüründü. Burada Beyazıt'tan yürüyen kalabalıkla buluşularak İsrail ve ABD hep bir ağızdan protesto edildi. Yürüyüşe bir çok siyasi parti temsilcisi ve sivil toplum kuruluşu katıldı.