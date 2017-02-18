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Fatih Erbakan: “Erbakan Hoca 15 Temmuz’u 30 Sene Önce Söyledi”

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Fatih Erbakan: “Erbakan Hoca 15 Temmuz’u 30 Sene Önce Söyledi”
Erbakan Vakfı Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, Necmettin Erbakan'ın FETÖ'cülerin 15 Temmuz'da Siyonizm'e uyarak darbe girişiminde bulunacağını 30 sene...

Erbakan Vakfı Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, Necmettin Erbakan'ın FETÖ'cülerin 15 Temmuz'da Siyonizm'e uyarak darbe girişiminde bulunacağını 30 sene önce tahmin ettiğini söyledi.

Erbakan Vakfı Samsun İl Temsilciliği tarafından Mehmet Can Öztürk Spor Salonu'nda "Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ı Anlamak ve Anlatmak" adlı konferans düzenlendi. Konferans Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Konferansın açılış konuşmasını Erbakan Vakfı Samsun İl Temsilci Suat Zor yaptı. Açılış konuşmasının ardından Erbakan'ı anlatan film gösterildi. Ardından Canik Belediye Başkanı Osman Genç Erbakan Vakfı Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan'a bir hediye verdi. Daha sonra söz alan Erdoğan Vakfı Genel Sekreteri Doğan Ekin, Erbakan'ın hayattayken yaptığı konuşmalardan bahsetti.

Fatih Erbakan, Necmettin Erbakan'ın Türkiye'de bugün olan olayları bundan seneler önce tahmin ettiğinden bahsederek, "Erbakan'ın vefatının üzerinden 6 sene geçmesine rağmen Erbakan Hocamızın adını duyup bu salonları doldurdunuz. Erbakan hocanın sloganı "aldanmayan ve aldatmayan Erbakan'dır. Bunu laf olsun diye söylemiyoruz. Bunun 40 tane sebebi vardır. Erbakan, 1992'de Mecliste yaptığı konuşmada bugün Suriye'de, Irak'ta, Türkiye'nin Güney Doğusu'nda ve dünyada yaşanan olayları televizyon ekranlarından seyredermişçesine 25 sene önceden anlatıyor. Irak'ı ABD işgal edecek. Saddam devrilecek. Oradaki terör örgütleri Türkiye'nin başına bela edilecek diye saptamaları doğru çıkmıştır. Suriye, Irak parçalanacak, Türkiye'den kopartılacak parça ile oradan kopartılan parçalar birleştirilerek sözde bağımsız bir Kürdistan kurulacak. Ardından büyük İsrail'in temelleri atılacak. Türkiye ile İran birbirleriyle savaştırılmak istenecek. Erbakan Hoca'nın bundan yıllar önce anlattığı olayların bugün gerçek olduğunu görüyoruz" dedi.

"Erbakan, 15 Temmuz'u 30 sene önce söyledi"

Necmettin Erbakan'ın 15 Temmuz darbe girişimini 30 sene önce tahmin ettiğini ve herkesi uyardığını dile getiren Dr. Fatih Erbakan, "Erbakan, bu yapılanma ile ilgili olarak, "Eğer çocuğunuzu bunların dershanesine gönderirseniz bu çocuklar yarın bir gün Siyonizm'in askeri olur" diyordu. Erbakan bu yapılanma ile ilgili herkesi uyardı. O zamanlar Erbakan'a "hocam amma da yaptınız" diyorlardı. "Bunlar ibadetlerini yapıyorlar öyle şeyler yapmazlar" diye Erbakan Hoca'ya söyleniyorlardı. 15 Temmuz gecesi yaşanan olaylarda Erbakan'ın ne bir eksik ne de bir fazla söylemediği ortaya çıktı. CIA, Mossad, dış güçlerin emriyle bilerek veya bilmeyerek o kalkışmaya yeltendiler. Erbakan Hocamızın dediği gibi sonunda Siyonizm'e askerlik yaptılar. İşte bütün bu gerçeklerden dolayı biz Erbakan Hoca'ya "aldanmayan ve aldatmayan Erbakan" lider diyoruz" şeklinde konuştu.

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