Fatih Gençlik İzcilik Ve Spor Kulübü Aşure Dağıttı

Fatih Gençlik İzcilik ve Spor Kulübü dün akşam Alaaddin Camii parkında vatandaşlara aşure dağıttı.

Fatih Gençlik İzcilik ve Spor Kulübü dün akşam Alaaddin Camii parkında vatandaşlara aşure dağıttı.

Muharrem ayı ve Hicri Yılbaşı farkındalığı oluşturmak için, Alaaddin Camii parkında yoldan geçenlere ve cami cemaatine Fatih Gençlik İzcilik ve Spor Kulübü tarafından aşure dağıtımı yapıldı. Ayrıca aşure dağıtımı sırasında Fatih Gençlik İzcilik ve Spor Kulübü tarafından hicri takvim hakkında da bilgilendirme amaçlı vatandaşlara sunum yapıldı.