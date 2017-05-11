  • BIST 95.838
  • Altın 140,884
  • Dolar 3,5843
  • Euro 3,8913
  • Samsun 17 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 19 °C
  • İzmir 24 °C
  • Ordu 14 °C
  • Sinop 14 °C
  • Giresun 14 °C
  • Amasya 19 °C
  • Rize 14 °C
  • Trabzon 13 °C

Fatih İmam Hatip Ortaokulu’nda Bilim Fuarı Gerçekleştirildi

» »
Fatih İmam Hatip Ortaokulu’nda Bilim Fuarı Gerçekleştirildi
Balıkesir'in Edremit ilçesinde Fatih İmam Hatip Ortaokulu'nda ÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı gerçekleşti.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Fatih İmam Hatip Ortaokulu'nda ÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı gerçekleşti. Fatih İmam Hatip Ortaokulu'nda bilim adına yapılan birbirinden özgün araştırma ve tasarım projeleri başarıyla sergilendi.

Fuara, Edremit Meslek Yüksekokul Müdürü Raif Sakin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç, AK Parti İlçe Başkanı Metin Örkçü, AK Parti Yönetim Kurulu Üyesi Özcan Özyanık, Burhaniye Meslek Yüksekokul Müdürü ve Ensar Vakfı Edremit İlçe Başkanı Aytekin Ulutaş, okul müdürleri, öğretmenler ve çevre okullardan öğrenciler katıldılar.

Okul Müdürü Mustafa Süs yaptığı açıklamada, "Fatih İmam Hatip Ortaokulu kurumsal kimliğini vizyonu ve misyonu doğrultusunda gerçekleştirmiştir. Okulumuz, eğitim öğretim yılı başından itibaren, münazara, panel, yarışmalar, kültür gezileri gibi birçok etkinlikler düzenlemiş bu etkinlikleri TÜBİTAK Bilim Fuarıyla taçlandırmıştır. Okulumuzda öğrencileri yarış atı gibi görmekten imtina ediyoruz, onların akademik yönden başarılı olması tabii ki önemli ama daha çok sosyal kültürel ve değerler eğitimi adı altında kendilerini geliştirme, kendilerini tanıma ve anlamlandırma konusunda elimizden gelen gayreti gösteriyoruz" dedi.

Ayrıca okulun açılmış olduğu günden bu yana gerek sosyal medya üzerinden gerekse bireysel irtibatlarla başlatmış oldukları kampanyayla okullarına kitap toplayan Fatih İmam Hatip Ortaokulu idarecileri ve öğretmenleri oluşturdukları kütüphanenin açılış sevincini de aynı gün yaşadılar. Okul Müdürü Süs, 110 öğrencisi bulunan okula 3.500 kitaplı bir kütüphane açtıklarını, kütüphanenin öğrencilere, öğretmenlere ve halka da açık olduğunu, kütüphanede her seviyeden kitap bulunduğunu söyleyerek, kütüphane yapımında kendilerine destek veren İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç ve Edremit Meslek Yüksekokulu Müdürü Yard. Doç.Dr. Raif Sakin'e teşekkür etti. Ayrıca kitap kampanyasında kendilerine destek veren herkese, fuara katılan davetlilere ve özellikle fuarın yürütücüsü olan Bilişim Öğretmeni Sultan Tilki'ye ve projede görev alan tüm öğretmen ve öğrencilere de teşekkür ettiğini belirtti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç; "Çok kısa bir süre önce açılmış olmasına rağmen hem bu güzel bilim fuarını hazırlayan hem de hiçbir devlet katkısı olmadan tamamen kendi gayretleriyle okullarına 3,500 kitaplı bir kütüphane kazandıran Fatih İmam Hatip Ortaokulu idarecileri, öğretmenleri ve okul aile birliğini tebrik ediyor ve emeklerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. " dedi.

Fatih İmam Hatip Ortaokulu’nda Bilim Fuarı Gerçekleştirildi

Fatih İmam Hatip Ortaokulu’nda Bilim Fuarı Gerçekleştirildi

Fatih İmam Hatip Ortaokulu’nda Bilim Fuarı Gerçekleştirildi

Fatih İmam Hatip Ortaokulu’nda Bilim Fuarı Gerçekleştirildi

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Fatih İmam Hatip Ortaokulu’nda Bilim Fuarı Gerçekleştirildi11 Mayıs 2017 Perşembe 16:21
  • 112 Ekiplerine Saldırı11 Mayıs 2017 Perşembe 16:21
  • Engellilerden Trafikte Farkındalık Yürüyüşü11 Mayıs 2017 Perşembe 16:13
  • Başkan Yücel Görme Engellilerle Buluştu11 Mayıs 2017 Perşembe 16:13
  • Vali İsmail Ustaoğlu, Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Öğrencileriyle Buluştu11 Mayıs 2017 Perşembe 16:13
  • Mardin’de ‘Fotomaraton’ Yarışması Başladı11 Mayıs 2017 Perşembe 16:13
  • Serdivan Belediyesinden Vergi Ödemelerinizi Unutmayın Uyarısı11 Mayıs 2017 Perşembe 16:13
  • Hakkari’de Engelliler Haftası Etkinliği11 Mayıs 2017 Perşembe 16:13
  • Vali İsmail Ustaoğlu, Karayolu Trafik Haftası Dolayısıyla Taşhan’da Düzenlenen Sergiye Katıldı11 Mayıs 2017 Perşembe 16:13
  • Yeni Üniversite İçin El Ele Verdiler11 Mayıs 2017 Perşembe 16:13
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti