FATİH İMAM HATİP’İN ŞAMPİYONLARI

Lisanslı 115 sporcusu bulunan Canik Fatih İmam Hatip Ortaokulu, farklı branşlarda katıldıkları Okul sporları müsabakalarında önemli dereceler elde ederek Samsun’u ve okullarını en iyi şekilde temsil ettiler

BAŞARILI SEZON GERİDE KALDI

Bireysel sporlarda Taekvondo’da yıldız erkeklerde bölge üçüncülüğü ve birinciliği, kızlarda Samsun ikinciliği, Çekiç atma yıldızlarda iki ve üçüncülük, Badminton’da Türkiye Şampiyonluğu, Muay-Thai’de samsun şampiyonluğu, ikinci ve üçüncülüğü Satranç’ta Samsun birinciliği yüzmede geçen sene Türkiye şampiyonluğu ve ikinciliği bu sene dört dalda Samsun dördüncülüğü elde ettiler. Canik Fatih İmam Hatip Ortaokulu, takım sporlarında küçük erkekler Hentbol’da Canik ilçe birinciliği il dördüncülüğü elde etti. Yıldız erkekler de ise ilçe şampiyonu il üçüncüsü oldular.

115 LİSANSLI SPORCU

Canik Fatih İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Zekeriya Özkan, 2016-2017 eğitim ve öğretim yılında sportif faaliyetlerde bireysel ve takım sporlarında iyi dereceler elde ettiklerini ifade ederek, “Bu yıl 115 lisanslı sporcularımızla altı takımımız, 20’de branş sporcularımızın kazandığı kupa ve madalyalarla sezonu kapattık. Büyük özveri ile öğrencilerimizi sportif faaliyetlere hazırlayan Beden Eğitimi öğretmenimiz Mehmet Üstün’e teşekkür ediyorum. Dört yıldır okuldayız, bu dört yıl süresince küçük ve yıldızlar kategorilerinde özellikle Hentbol ve bireysel branşlarda kupalarımız, ilçe ve il derecelerimiz var” dedi.

SPOR SALONU AÇILIYOR

Yeni sezon için hazırlıklara şimdiden başladıklarını dile getiren Özkan, “Önümüzdeki sezon sportif anlamda bu mücadelemizi artırarak, bölge ve Türkiye finallerine katılmayı hedefliyoruz. Okulumuzun yeni binasının tamamlanması ile birlikte Bodrum katımızda bir spor salonu oluşturduk. Bununla birlikte branş çeşitliliğini de arttıracağız. Masan Tenisi özellikle çok arzuladığım bir branş. İmkanlar oluştuğu taktirde Okçuluk yine çok istediğim spor dalı. Bunların dışında Hentbol’de Mehmet hocamızın gayretleri ile Türkiye gruplarını ve finaller hedefliyoruz" diye konuştu.

115 lisanslı sporcusu bulunan Fatih İmam Hatip Ortaokulu, yeni sezonda açılacak olan Spor Salonu ile branş ve sporcu sayısını yükselterek, Türkiye dereceleri yapmayı hedefliyorlar.

Canik Fatih İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Zekeriya Özkan, sportif anlamda başarılı bir sezon geçirdiklerini ifade ederek, “Özellikle velilerimize sesleniyorum. Öğrencilerimizin sportif faaliyetlerde yer alması için destek versinler. Bu durum derslerine de olumlu şekilde yansıyacaktır” dedi.

Yıldız kızlar kategorisinde katıldıkları branşlarda katıldıkları farklı müsabakalarda derece yapan Fatih İmam Hatip Ortaokulu’nun yıldızları Okullarını başarı ile temsil ederek kupa madalyaları Samsun’a getirdiler.