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Fatih Keleş, Avrupa Şampiyonluğu İçin Ringe Çıkacak

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Fatih Keleş, Avrupa Şampiyonluğu İçin Ringe Çıkacak
Türk boks kulübü EC BOXING'in 22 Aralık'ta Hamburg'da düzenleyeceği dev galada Türk boksör Fatih Keleş, Avrupa şampiyonuluğu için ringe çıkacak.

Türk boks kulübü EC BOXING'in 22 Aralık'ta Hamburg'da düzenleyeceği dev galada Türk boksör Fatih Keleş, Avrupa şampiyonuluğu için ringe çıkacak.

Geçtiğimiz aylarda Almanya boks federasyonun başkanının elinden ülkenin en iyi boks kulübü ödülünü alarak, dünya devleri arasına giren EC BOXING, Hamburg'da dev bir gala düzenlemeye hazırlanıyor. Tüm dünyanın gözünün kulağının üzerinde olacağı galada dünya devleri eldiven giyecek.

Temmuz ayında, Göppingen'de Fransız rakibi Renald Garriro ile berabere kalarak kendisine ait olan Avrupa şampiyonluk kemerini koruyan Fatih Keleş, Fransız rakibiyle galada yeniden rövanş maçına çıkacak.

Alexander Dimitrienko, Adrian Granat ve Agron Smakici gibi üç ağır sıklet boksör aynı galada ringe çıkacak. Almanların star boksörü Sebastian Formela'da aynı gece ringe çıkacak. Dünya boks otoriteleri tarafından geleceğin dünya şampiyonları olarak görülen bu isimlerin karşılaşmaları daha şimdiden boksseverleri heyecanlandırmaya başladı. Konu hakkında bir açıklama yapan EC BOXİNG kulüp başkanı Erol Ceylan, kulüpleri bünyesinde şu anda bir dünya şampiyonu ve çok sayıda Avrupa ve Kıtalar arası şampiyonlar bulunduğunu vurgulayarak, "Ağırlık verdiğimiz boksörlerimizden birisi de Fatih Keleş'tir. Kendisi olimpiyatlara katılarak kendisini ispatlamış başarılı bir isimdir. Geçtiğimiz maçta Fransız rakibini hafife alarak antrenmanlara fazla ağırlık vermedi ve sonuç hiçte istediğimiz gibi olmadı. Rakibiyle berabere kaldı. Bu olaydan sonra her rakibini ciddiye alacağını ve daha fazla çalışacağına inanıyorum. Bizim hedefimiz Fatih'i ya önümüzdeki yılın sonunda ya da 2019'un başlarında dünya şampiyonluk maçına çıkarmaktır. O yüzden kendisine zor rakipler seçerek performansını yükseltiyoruz. Bunun dışında Christian Hammer'de dünya şampiyonluk ön eleme maçına çıkacağız. Kulübümüzün gelişmesi son sürat devam ediyor. Önümüzdeki yıllarda çok sayıda altın kemeri kazanacağımızı düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

Vedat Alyaz: "Fatih hiç yenilmeden Avrupa şampiyonu oldu"

Kulübün basın danışmanı Vedat Alyaz da, Fatih'in profesyonel arenada hiç yenilmediğini vurgulayarak, "Fatih Keleş, bugüne kadar yaptığı 10 maçın 9'unu kazanmış ve bunların beşini nakavtla sonlandırmış. Bir beraberliği bulunan sporcumuz, WBO Avrupa şampiyonluk kemerini elinde bulundurmaktadır. EC BOXİNG, düzenlediği galalar ile dünyanın en iyi kalitesinde maçlara imza atmaktadır. Önümüzdeki yıldan itibaren dünyanın her yerinde yapacağı maçlar ile dev şampiyonluklara imza atacaktır" diye konuştu.

Boksörümüzün antrenörü Bülent Başer de, karşılaşmaya çok iyi hazırlandıklarını belirterek, "Bu defa çok farklı bir Fatih görecek rakibimiz. İşi tesadüfe bırakmayacağız ve her zaman yaptığımız antrenmanların iki katını yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

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