  • BIST 88.830
  • Altın 144,433
  • Dolar 3,6361
  • Euro 3,8595
  • Samsun 15 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 9 °C
  • İzmir 14 °C
  • Ordu 11 °C
  • Sinop 8 °C
  • Giresun 9 °C
  • Amasya 12 °C
  • Rize 10 °C
  • Trabzon 8 °C

"Fatih Projesi Eba Etwinning Entegrasyonu Çalıştayı" Gerçekleştirildi

» »
"Fatih Projesi Eba Etwinning Entegrasyonu Çalıştayı" Gerçekleştirildi
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, 120 öğretmenin katılımıyla Fatih Projesi EBA Etwinning çalıştayı gerçekleştirildi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, 120 öğretmenin katılımıyla Fatih Projesi EBA Etwinning çalıştayı gerçekleştirildi.

Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız'ın yanı sıra Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır'ın hazır olduğu çalıştayda, Fatih Projesi yazılım ve donanım bileşenlerinin etwinning faaliyetlerinde etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak ve il genelinde yürütülen e-twinning proje faaliyetlerinde nitelik ve nicelik olarak verimliliğin arttırılması amaçlanıyor. 18-19 Şubat 2017 tarihlerinde Ayvalık Cunda Uygulama Oteli'nde farklı branşlardan çalıştaya; Prof. Dr. Canan Nakiboğlu, Prof. Dr. Hülya Gür, Yrd. Doç. Dr. Mehmet Emin Korkusuz, Araştırma Görevlisi Mevhibe Kobak Demir de görevli olarak katıldı.

Eğitimde teknoloji entegrasyon konusu ve proje yazma eğitiminin verildiği çalıştay sonunda her öğretmenin kendi okulu için en az bir proje faaliyeti planlayacağı ve projeleri etwinning platformunda paylaşacağı bildirildi.

Çalıştayın açılışında konuşan Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, çalıştayın sonunda diğer ülkelerle etkileşim halinde öğrencilerin yabancı kültürleri tanımaları ve daha verimli bir çalışma gerçekleştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Fatih Projesi Didacta Stuttgart Fuarı’nda Tanıtıldı17 Şubat 2017 Cuma 13:33
  • Milli Eğitim Bakanlığı, Sözleşmeli Öğretmen Atamasına İlişkin Kontenjan Dağılımı Ve Atama Takviminin Bugün Saat 15.00’de Bakanlığın Twitter Adresinden Duyurulacağını Açıkladı.17 Şubat 2017 Cuma 13:13
  • Türkiye’nin İlk Fakülte Bilim Kurulu Oluşturuldu17 Şubat 2017 Cuma 12:48
  • İlkokula Başlayacak Öğrenciler Kayıt Sırasını, Öğretmen Ve Eğitim Programlarını Noter Huzurunda Seçti17 Şubat 2017 Cuma 09:33
  • Amerikan Kurumuna Türk Akademisyen Başkan Oldu17 Şubat 2017 Cuma 08:53
  • Nişantaşı Üniversitesi Liseliler İçin De Londra Yaz Okulu Uygulaması Başlattı17 Şubat 2017 Cuma 08:38
  • Ösym’den Ygs Adaylarına Sınav Kurallarının Yer Aldığı Animasyon Filmi16 Şubat 2017 Perşembe 17:48
  • Gazi Üniversitesi 7 Farklı Alanda Burslu Doktora Adaylarını Bekliyor16 Şubat 2017 Perşembe 14:06
  • Ydü’nün Yatay Geçiş Başvuruları Sona Eriyor16 Şubat 2017 Perşembe 12:58
  • Yök’ten Uludağ Üniversitesi’ne 47 Doktora Öğrencisi Bursu16 Şubat 2017 Perşembe 11:53
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti