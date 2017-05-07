Fatih Sultan Mehmet Gebze’de Anıldı

Gebze Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen "Vefatının 536. Yılında Fatih Sultan Mehmet Han" konferansı Gebze Kültür Merkezi'nde (GKM) gerçekleşti.

Gebze Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen "Vefatının 536. Yılında Fatih Sultan Mehmet Han" konferansı Gebze Kültür Merkezi'nde (GKM) gerçekleşti.

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker'in ev sahipliğinde düzenlenen "Vefatının 536. Yılında Fatih Sultan Mehmet Han" konferansına konuk olarak katılan televizyon programcısı Pelin Çift operatörlüğünde Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu ve İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz'ın katkılarıyla Fatih'in tüm yönleri Gebze'de ele alındı. Gebze Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri kapsamında GKM salonunda düzenlenen panele ev sahibi Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker'in yanı sıra AK Parti Gebze İlçe Başkan Vekili Köksal Tatoğlu, belediye başkan yardımcıları Sadık Albayrak, Engin Güzel, belediye meclis üyeleri, İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Gökhan Yavaşer ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Konferansın açılışında kısa bir selamlama konuşması yapan Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker "Bugün burada Fatih Sultan Mehmet Hanı vefatının 536. yılında anmak için bir araya geldik. Onun bir nesli olarak onu anlayabilmek onun ecdadı olarak ona layık olabilmek çok önemli. Göreve geldiğimiz yıldan bu yana Fatih Sultan Mehmet Han'ın ruhaniyetinin yeniden Gebze'de doğması anlamında birçok çalışmamız oldu. Fatih Sultan Mehmet Hanın Hünkar Çayırında vefat ettiğini Gebze'de bilen sayısı çok azdı. Bugün yaptığımız çalışmalar neticesinde Gebze'de Hünkar Çayırının sadece güreşlerin yapıldığı bir alan olmadığı, Fatih Sultan Mehmet Hanın otağını son kez kurduğu alan olduğunu herkes biliyor artık. Gebze sadece bir sanayi kenti olmadığını, bunun yanında bir tarih şehri olduğunu bir kültür şehri olduğunu anlatmak için çalışıyoruz. Gebze gerçekten kültürü ile tarihi ile çok önemli bir konumda. Yine Gebze Belediyesi olarak ilk kez Fatih'in Fermanlarının çevirisini yaptırarak bir kitap haline getirdik. 3 yıllık bir çalışma neticesinde telif hakları Gebze Belediyesine ait olan Fatih'in Fermanlar kitabını arşivlere kazandırmış olduk" dedi.

Başkan Köşker'in açılış konuşmasının ardından başlayan panelin katılımcılarından Prof. Dr. Erhan Afyoncu konuşmasında, "Fatih Sultan Mehmet gelmiş geçmiş en büyük devlet adamlarından birisi. İstanbul'un Fethi zaman zaman Fatih'i gölgeleye biliyor. İstanbul'un Fatih çok büyük bir olaya evet ama Fatih İstanbul'un Fethine sığacak bir şahsiyet değil. Bu vesile ile Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker'e teşekkür ediyorum. Fatih sultan Mehmet'in fermanlarının kitaplaştırdıkları için. Bu gerçekten de zor bir iş" ifadelerini kullandı.

İstanbul İl Kültür Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz ise konuşmasında, "Bu değerli gençlerimizi sevgi ile selamlıyorum. Kendi adıma katıldığım ne önemli toplantılardan birindeyim. Çünkü geleceği inşa sizler edeceksiniz ve geçmişi imar eden bir şahsiyeti anlatma üzere buradayız. Şehirleri şehir yapan kültürel dokusu ve tarihi yapısıdır. Bu gün ise şehirlerimiz anlamsız mimarilerle, büyük binalar ile şehir yapmaya çalışıyoruz.Sormamız gerek asıl soru şu dünden bize nasıl bir şehir kaldı biz yarına nasıl bir şehir bırakacağız. Gebze'de tarih şuuru ve kimliği oluşturan, şehrin tarihi kimliğine atıfta bulunan dolayısı ile şehrin geleceğinin nasıl oluşturulacağına referans oluşturan bir anlayış hakim olmuş" dedi. Fatih Sultan Mehmet Hanın tüm yönleri ile anlatıldığı konferansta konuşmacılar seyircilerin sorularını da cevaplandırdı. Konferans, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker'in konuklara hediye taktimi ve hatıra fotoğrafı ile son buldu.