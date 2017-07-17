Fatih Terim’in Kavga Olayında Aydoğdu Serbest Kaldı

İzmir'in Çeşme ilçesinde, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ile kavga ettiği iddia edilen Adana Demirspor'un eski kulüp başkanı Selahattin Aydoğdu,...

İzmir'in Çeşme ilçesinde, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ile kavga ettiği iddia edilen Adana Demirspor'un eski kulüp başkanı Selahattin Aydoğdu, ifadesinin ardından serbest kaldı.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz gün Alaçatı'da restoran işleten Fatih Terim'in damadı Ahmet Baran Çetin ile Selahattin Aydoğdu arasında sözlü tartışma çıkmıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine olaya Fatih Terim'de dahil olmuştu. Çeşme'ye gelen Fatih Terim'in, Aydoğdu'nun mekanını bastığı ve yumruk yumruğa kavga ettikleri iddia edilmişti. Gelişmelerin ardından Aydoğdu, polisler tarafından ifadesine başvurulmak üzere Alaçatı Polis Merkezine çağrıldı. Aydoğdu, emniyete giderek o gece neler yaşandığını anlattı ve emniyete bilgi verdi. Bir kaç saat emniyette kalan Aydoğdu, ardından da serbest bırakıldı.

Selahattin Aydoğdu'nun oğlu Hüsnü Aydoğdu, o anları şöyle anlattı:

"O sırada babam mekanın koltuğunda oturuyordu. Fatih Terim o sırada alkolün etkisindeydi, babama yumruk salladı ancak vuramadı. Babam karşılık vererek birkaç yumruk attı. Damadı daha sonra babamı arkadan çekti. Fatih Terim ise kısa duvardan atlayarak kaçıp arabasına binip gitti. Daha sonra bizim restoran çalışanlarıyla yan taraftaki restoran çalışanları arasında sopalı, yumruklu, sandalyeli kavga çıktı."

Selahattin Aydoğdu'nun polis merkezine giderek Terim'den şikayetçi olduğu öğrenildi.

Aydoğdu'dan Terim'e: "Kavgaya gelen adam kavgadan kaçmaz"

Konuyla alakası olmadığını ileri süren Aydoğdu, "Fatih hocanın damadı yüksek bir duvar örmüş. Buna çarşı yönetimi izin vermiyor. Bu konuda benden şüphelenmişler. Fatih hoca da beni aradı. Telefonla beni tehdit etti. "Benim damadımın yanında neden dükkan açıyorsun" dedi. Ben de "sana mı soracağım" dedim. "O zaman benim Alaçatı'ya gelmem gerekiyor herhalde" dedi. "Beni tehdit etme" dedim. Bodrum'dan uçakla buraya geldi. Geldi, kabadayılık yaptı, atıştık, kaçtı ve gitti. Kavgaya gelen adam kaçmaz. Yıllarca insanlara yutturmuş. Yıllarca insanlara yaptığı eziyetten dolayı onların ahını aldı ve bana denk geldi" ifadelerini kullandı.

"Şikayetçi oldum, şikayetimden vazgeçmeyeceğim" diyen Selahattin Aydoğdu, "Şov yapmayacaksın. Geldi "Ben geldim" dedi. Ondan sonra birbirimize girdik. Beni tuttular, baktım ortadan kaybolmuş. Şikayetçi oldum ama şikayetimden vazgeçmeyeceğim. Araya hatırlı insanları koyuyor ama şikayetimden vazgeçmeyeceğim. Herkesin yapamadığını ben yapacağım. Zaten Türkiye'de sevilmeyen bir adam. Onun yüzünden herkes futboldan soğudu; ama her yerde yine de o var" şeklinde konuştu.

Olay nasıl başladı?

Olay, İzmir Alaçatı'daki Club Baba Köyiçi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Selahattin Aydoğdu'ya ait Yüzevler Kebapçısı'nın bitişik komşusu olan Fatih Terim'in damadı Ahmet Baran Çetin, Beeves isimli mekanına 2 metre yüksekliğinde tahta çit inşa ettirmek istedi. Aydoğdu ise mekanın önünü kapattığı gerekçesiyle buna izin vermedi. Dün akşam saatlerinde taraflar arasında tartışma çıktı. Bodrum'da bulunan Fatih Terim de tartışmaya dahil olarak telefonla Selahattin Aydoğdu'yu aradı. Bu sırada Aydoğdu ve Terim arasında küfürleşme olduğu iddia edildi. Terim 23.00 sıralarında Bodrum'dan Alaçatı'ya gelerek iddiaya göre yanında şoförü, damatları Volkan Bahçekapılı, Ahmet Baran Çetin ve 2 korumasıyla birlikte Yüzevler Kebapçısı'nı bastı.