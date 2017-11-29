Fatih’te Ahşap Binada Korkutan Yangın

Fatih'te 2 katlı ahşap binada yangın çıktı. Bina içerisinde dumanlar arasında kalan bir anne ve bir küçük erkek çocuk son anda dumanların arasından...

Fatih'te 2 katlı ahşap binada yangın çıktı. Bina içerisinde dumanlar arasında kalan bir anne ve bir küçük erkek çocuk son anda dumanların arasından kurtarıldı.

Yangın, saat 20.30 sıralarında Fatih Hoca Gıyasettin Mahallesi Küçük Pazar Mektebi Sokak üzerinde 2 katlı ahşap bir binada çıktı. İddiaya göre, sokak üzerinde bulunan 2 katlı ahşap binada henüz belirlenemeyen bir nedenden yangın çıktı. Binadaki göçmen vatandaşlar bina üzerinden dumanlar yükseldiğini görünce durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

Binadaki yangının çevresinde binalara sıçraması üzerine ahşap binada kalan vatandaşlar son anda tahliye edildi. Dumanların gökyüzünü kapladığı yangında binanın ahşap olması nedeniyle olay yerine Fatih Şişli, Beyoğlu, Bakırköy, Bayrampaşa itfaiye ekipleri başta olmak üzere çok sayıda ekip sevk edildi. Ahşap bina ve çevresindeki çalışma olan alana itfaiye ekipleri çekiç ve demir kesme aracı ile müdahale etti.

Dumandan etkilenen anne oğul yan binadan çıkartıldı

Bina içerisinde dumanlar arasında kalan bir anne ve bir küçük çocuk ise yan binadan çıkartılarak son anda dumanların arasından kurtarıldı. İtfaiye ekibinin yaklaşık 2 saatlik soğutma çalışmaları ardından yangın söndürüldü. Dumandan etkilenen anne ve küçük oğlu çevredeki en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis yangınla ilgili çalışma başlattı