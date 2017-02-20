Fatih’te Kahvehanedeki Gruba Silahlı Saldırı: 5 Yaralı

Fatih'te bir kahvehanede oturan gruba yönelik silahlı saldırıda 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Fatih Ömer Çavuş Mahallesinde bulunan bir kahvehaneye motosikletle gelen iki kişi, burada oturan gruba silahlı saldırı düzenlendi. Kasklı saldırganlar motosikletle kaçarken, olayda 5 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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