Fatih’te Kahvehanedeki Gruba Silahlı Saldırı: 5 Yaralı

Fatih'te bir kahvehanede oturan gruba yönelik silahlı saldırıda 5 kişi yaralandı.

Fatih'te bir kahvehanede oturan gruba yönelik silahlı saldırıda 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Fatih Ömer Çavuş Mahallesinde bulunan bir kahvehaneye motosikletle gelen iki kişi, burada oturan gruba silahlı saldırı düzenlendi. Kasklı saldırganlar motosikletle kaçarken, olayda 5 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.