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Fatih’te Kahvehaneye Saldırı: 1’i Ağır, 5 Yaralı

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Fatih’te Kahvehaneye Saldırı: 1’i Ağır, 5 Yaralı
Fatih'te bir kahvehaneye gelen motosikletli iki kişi, bir masada oyun oynayan gruba ateş açtı.

Fatih'te bir kahvehaneye gelen motosikletli iki kişi, bir masada oyun oynayan gruba ateş açtı. Olayda 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Olay, saat 21.30 sıralarında Kocamustafapaşa, Seyyid Ömer Mahallesi, Miralay Hasan Kazımbey Sokağında bulunan bir kahvehanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerine motosikletini park eden kasklı iki kişi koşarak kahvehaneye geldi. İçeride oyun oynayan bir gruba yönelen kimliği belirsiz kişiler yanlarında bulunan tabancalarla grup üzerine ateş etmeye başladı. Bu sırada kahvehanede bulunan diğer müşteriler kaçmaya başladı. Saldırının ardından kimliği henüz tespit edilemeyen iki kişi geldikleri motosikletle olay yerinden kaçtı. Saldırıda 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Yaralılar kahvehanedeki vatandaşlar tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, sokak başlarına şerit çekerek çevrede güvenlik önlemi aldı. İncelemelerde bulunan polis ekipleri kahvehane içerisinde delil araştırması yaptı.

Polis, kaçan şahısları yakalamak için çevrede çalışma başlattı.

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