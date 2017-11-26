  • BIST 104.539
  • Altın 163,884
  • Dolar 3,9376
  • Euro 4,6999
  • Samsun 4 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara -3 °C
  • İzmir 4 °C
  • Ordu 1 °C
  • Sinop 2 °C
  • Giresun 0 °C
  • Amasya 1 °C
  • Rize 0 °C
  • Trabzon 7 °C

Fatih’te Kaldırımda Erkek Cesedi Bulundu

» »
Fatih’te Kaldırımda Erkek Cesedi Bulundu
Fatih'te kaldırımda bir ceset bulundu. Üzerinde kimliği çıkmayan kişinin cenazesi Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

Fatih'te kaldırımda bir ceset bulundu. Üzerinde kimliği çıkmayan kişinin cenazesi Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Fatih, Kocamustafapaşa Mahallesi Şırlağan Sokakta kaldırımda hareketsiz birinin yattığını gören esnaf, durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde hareketsiz yatan kişiyi kontrol etti. Kişinin hayatını kaybettiği belirlenirken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından cenaze adli tıp morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Basın Ekspres Yolunda Feci Kaza: 9 Araç Birbirine Girdi26 Kasım 2017 Pazar 05:03
  • İstanbul Yenibosna’da Basın Ekspres Yolu’nda Meydana Gelen Trafik Kazası Nedeniyle Yol Tamamen Trafiğe Kapandı. Kazaya Çok Sayıda Araç Karıştı. Olay Yerine Çok Sayıda Polis, İtfaiye Ve Sağlık Ekibi Sevk Edildi. Detaylar Bira26 Kasım 2017 Pazar 04:28
  • Bursa’da Huzur Operasyonları Sürüyor26 Kasım 2017 Pazar 02:18
  • Ankara’da İki Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 4 Yaralı26 Kasım 2017 Pazar 01:48
  • Üsküdar’da Kavşakta İki Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı26 Kasım 2017 Pazar 01:03
  • Mobilya Atölyesi Alev Alev Yandı26 Kasım 2017 Pazar 01:03
  • Uyulama Noktasında Kaçan Araç Takla Attı26 Kasım 2017 Pazar 00:38
  • Sadece Kuran-ı Kerim Yanmadı26 Kasım 2017 Pazar 00:33
  • Genç Kız Babası Tarafından Önce Bıçaklandı, Daha Sonra Boğularak Öldürüldü25 Kasım 2017 Cumartesi 23:58
  • Narenciye Yüklü Kamyon Devrildi, Sürücüsü Öldü25 Kasım 2017 Cumartesi 23:43
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti