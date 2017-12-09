Fatih’te Metruk Bina Yangını Paniğe Neden Oldu

Aksaray'da bulunan 2 katlı metruk bir binada çıkan yangın paniğe neden oldu.

Aksaray'da bulunan 2 katlı metruk bir binada çıkan yangın paniğe neden oldu. Dumandan etkilenen 2 kişi

hastaneye kaldırılırken, yangın esnasında bina içerisinde mahsur kalan yavru köpek ise vatandaşlar tarafından son anda kurtarıldı.

Yangın, saat 23.00 sıralarında Fatih Aksaray Mahallesi Alboyacılar Sokak üzerinde bulunan 2 katlı metruk bir binada çıktı. Edinilen bilgiye göre, binadan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede tüm binayı saran alevlere itfaiye ekipleri müdahalesiyle söndürülürken, yangın esnasında bina içerisinde mahsur kalan yavru bir köpek ise vatandaşlar tarafından kurtarıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi esnasında arkadaşının bina içerisinde olduğunu düşünen bir vatandaş ise binaya girmek isteyince, itfaiye ve polis ekipleri tarafından dışarı çıkartıldı. Metruk bina içerisinde yabancı uyruklu vatandaşların kaldığı öğrenilirken, dumandan etkilenen 2 kişi olay yerine çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Çıkış nedeni henüz belirlenmeyen yangında can kaybı yaşanmazken, binada maddi hasar meydana geldi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.