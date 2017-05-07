  • BIST 93.928
  • Altın 140,116
  • Dolar 3,5441
  • Euro 3,8951
  • Samsun 13 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 13 °C
  • İzmir 22 °C
  • Ordu 13 °C
  • Sinop 13 °C
  • Giresun 13 °C
  • Amasya 13 °C
  • Rize 15 °C
  • Trabzon 13 °C

Fatih’te Silahlı Kavga: 1’i Polis 2 Yaralı

» »
Fatih’te Silahlı Kavga: 1’i Polis 2 Yaralı
Fatih'te yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, kavgayı ayırmak isteyen 1'i polis 2 kişi yaralandı.

Fatih'te yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, kavgayı ayırmak isteyen 1'i polis 2 kişi yaralandı.

Olay saat 18.30 sıralarında Fatih İskenderpaşa Mahallesi Şekerci Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre, sokak üzerinde bulunan yabancı uyruklu iki grup arasında sözlü tartışma yaşandı. Sözlü tartışma daha sonra silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada bir kişi yaralandı. O sırada orada bulunan polis ekipleri kavgaya müdahale etmek istedi. Silahla Vatan Caddesi'ne doğru kaçan bir şahsı yakalamak isteyen bir polisin bacağına kurşun isabet etti. Bacağından yaralanan polis memuruna ilk müdahaleyi meslektaşları ve çevredeki vatandaşlar yaptı. Olay yerine ihbar üzerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan polis memurunun durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ekipler, olayın yaşandığı sokağı şeritle kapatarak delil incelemesi yaptı. Yaşanan olay amatör kameralara da yansıdı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hakkari’de Park Halindeki Araç Uçuruma Yuvarlandı07 Mayıs 2017 Pazar 17:28
  • 22 Yaşındaki Gencin Şüpheli Ölümü07 Mayıs 2017 Pazar 17:13
  • Yenidünya Yemek İsterken Eline Demir Parmaklık Saplandı07 Mayıs 2017 Pazar 17:03
  • Polis Dolandırıcılara Göz Açtırmıyor07 Mayıs 2017 Pazar 17:03
  • İstanbul’da Akılalmaz Kaza07 Mayıs 2017 Pazar 16:53
  • Kastamonu’da Yangında Bir Ev Kullanılamaz Hale Geldi07 Mayıs 2017 Pazar 16:43
  • Aksaray’da Cami Minaresine Yıldırım Düştü07 Mayıs 2017 Pazar 16:38
  • Yeni Marmara Gazetesi’ni Kurşunladığı İddia Edilen Şahıs Yakalandı07 Mayıs 2017 Pazar 16:33
  • Evinde Çıkan Yangında Alevlerin Arasında Kalan Yaşlı Adam Öldü07 Mayıs 2017 Pazar 15:58
  • Kızılırmak’ta Kaybolan Çocuğun Cansız Bedeni 12 Gün Sonra Bulundu07 Mayıs 2017 Pazar 15:53
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti