  • BIST 105.304
  • Altın 156,671
  • Dolar 3,8553
  • Euro 4,5450
  • Samsun 6 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara -2 °C
  • İzmir 3 °C
  • Ordu 7 °C
  • Sinop 4 °C
  • Giresun 5 °C
  • Amasya 1 °C
  • Rize 4 °C
  • Trabzon 7 °C

Fatih’te Tarihi Ahşap Bina Küle Döndü

» »
Fatih’te Tarihi Ahşap Bina Küle Döndü
Fatih Ayvansaray'da 3 katlı tarihi ahşap binada çıkan yangın kontrol altına alındı.

Fatih Ayvansaray'da 3 katlı tarihi ahşap binada çıkan yangın kontrol altına alındı. Alevleri kilometrelerce öteden görülen tarihi bina kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 20.00 sıralarında Ayvansaray Mahallesi Ahmet Rufai Sokak üzerindeki 3 katlı ahşap binanın en alt katında çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle tarihi binada çıkan yangın, yapının ahşap olması nedeniyle kısa sürede büyüyerek üst katlara sıçradı. Alevlerinin yükselerek kilometrelerce uzaktan görüldüğü yangın sırasında binada bulunduğu öğrenilen 85 yaşlarındaki bir kadın çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi ve sağlık ekibi olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekipleri ara sokakların dar olması ve park halindeki araçlar nedeniyle yangın yerine ulaşmakta güçlük çekti. Yangına güçlükle müdahale eden ekipler yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı.

Yangına ilişkin soruşturma başlatıldı

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Abd Büyükelçiliği Önünde “Kudüs” Eylemi06 Aralık 2017 Çarşamba 19:58
  • Isparta’daki Fetö/pdy Davasında Esasa İlişkin Savunmalar Tamamlandı06 Aralık 2017 Çarşamba 19:33
  • Günün Kahramanı Antalya’dan06 Aralık 2017 Çarşamba 19:28
  • Otomobilin Çarptığı Yaya Yaralandı06 Aralık 2017 Çarşamba 19:28
  • Cumhurbaşkanı’na Hakaret Suçundan Aranan Kişi Yakalandı06 Aralık 2017 Çarşamba 19:23
  • Hakkari’de Zırhlı Aracın Ateş Alması Sonucu 4 Kişinin Hayatını Kaybettiği Olaya İlişkin Açıklama06 Aralık 2017 Çarşamba 19:23
  • Fatih Balat’ta Bir Binada Çıkan Yangın Paniğe Yol Açtı. Alevler Metrelerce Yükselirken Olay Yerine Çok Sayıda İtfaiye Ve Sağlık Ekibi Sevk Edildi.06 Aralık 2017 Çarşamba 19:23
  • Kayalıklarda Mahsur Kalan Adamı Akut Kurtardı06 Aralık 2017 Çarşamba 19:03
  • Fetö’den Tutuklanan Hakime 6 Yıl 3 Ay Hapis06 Aralık 2017 Çarşamba 18:58
  • Tekirdağ’da Fetö Operasyonu: 4 Gözaltı06 Aralık 2017 Çarşamba 18:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti