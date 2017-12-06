Fatih’te Tarihi Ahşap Bina Küle Döndü

Fatih Ayvansaray'da 3 katlı tarihi ahşap binada çıkan yangın kontrol altına alındı.

Fatih Ayvansaray'da 3 katlı tarihi ahşap binada çıkan yangın kontrol altına alındı. Alevleri kilometrelerce öteden görülen tarihi bina kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 20.00 sıralarında Ayvansaray Mahallesi Ahmet Rufai Sokak üzerindeki 3 katlı ahşap binanın en alt katında çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle tarihi binada çıkan yangın, yapının ahşap olması nedeniyle kısa sürede büyüyerek üst katlara sıçradı. Alevlerinin yükselerek kilometrelerce uzaktan görüldüğü yangın sırasında binada bulunduğu öğrenilen 85 yaşlarındaki bir kadın çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi ve sağlık ekibi olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekipleri ara sokakların dar olması ve park halindeki araçlar nedeniyle yangın yerine ulaşmakta güçlük çekti. Yangına güçlükle müdahale eden ekipler yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı.

Yangına ilişkin soruşturma başlatıldı