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Fatma Belgen, Geleceğin Yıldızlarını Gaziemir’de Yetiştirecek

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Fatma Belgen, Geleceğin Yıldızlarını Gaziemir’de Yetiştirecek
Geçtiğimiz günlerde Türk sinemasının önemli isimlerinden Fatma Belgen'i ziyaret ederek tiyatroya destek vermesini isteyen Gaziemir Belediye Başkanı Halil...

Geçtiğimiz günlerde Türk sinemasının önemli isimlerinden Fatma Belgen'i ziyaret ederek tiyatroya destek vermesini isteyen Gaziemir Belediye Başkanı Halil İbrahim Şenol, bu kez Belgen'i makamında ağırladı. Başkan Şenol'un teklifini geri çevirmeyen Belgen, Gaziemir Atatürk Kültür Merkezi (AKM)'nde oyunculuk atölyesinde ders vermenin yanı sıra Haldun Taner'in "Gözlerimi Kaparım, Vazifemi Yaparım" oyununda da yönetmen yardımcılığı yapacağı belirtildi.

"Hayatımın geri kalanını Gaziemir'de geçirmek istiyorum" diyen, Yeşilçam'a damga vuran isimlerden Fatma Belgen, geçtiğimiz günlerde kendisini ziyaret eden Gaziemir Belediye Başkanı Halil İbrahim Şenol'a iade-i ziyarette bulundu. Sanata ve sanatçıya büyük önem veren Başkan Şenol, ilk ziyaretinde Belgen'den destek istemişti. Ziyarette sanata destek olmaya devam edeceklerini ifade ederek, "Fatma Belgen yıllarını sanata vermiş değerli bir sinema oyuncumuz. Gaziemirli gençlerle tecrübelerini paylaşması ve onun yönetmenliğini yaptığı oyunları izlemek, beni çok mutlu edecek. Ben her zaman sanata emek veren insanların yanında oldum ve olmaya devam edeceğim. Bizi kırmadığı için kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.

Oyunculuk teklifi ile onure olduğunu belirten Belgen, "Ben ömrümü sinemaya adadım. Oyunculuğa aşığım ve sanatla ilgili her şeyin içerisinde olmak istiyorum. Bana bu fırsatı veren Gaziemir Belediye Başkanımız Halil İbrahim Şenol'a teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Gaziemir AKM Oyunculuk Atölyesinde eğitmenlik, Haldun Taner'in "Gözlerimi Kaparım, Vazifemi Yaparım" oyununda yönetmen yardımcılığı yapacak olan Fatma Belgen, kahve sohbetleri etkinliklerinde ise söyleşiler yapacağı belirtildi. Yıllardır önünden geçtiği AKM'de oyunculuk dersi vermenin mutluluğunu yaşayan Belgen, şunları söyledi:

"Yaklaşık 25 yıl önce Gaziemir'e yerleştim. Türkiye'nin hiçbir yerini Gaziemir'e değişmem. Gaziemir'de çarşı iznine çıkmış asker gibi geziyorum. AKM'nin önünden her geçtiğimde iç geçirmeme rağmen bir türlü kısmet olmamıştı. Çok mutluyum. Elimden ne gelirse Gaziemir halkı için yapmaya hazırım."

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