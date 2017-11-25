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Fatma Betül Sayan Kaya: “Galatasaray Ve Alanyaspor’a Desteklerinden Dolayı Teşekkür Ederim”

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Fatma Betül Sayan Kaya: “Galatasaray Ve Alanyaspor’a Desteklerinden Dolayı Teşekkür Ederim”
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, 25 Kasım Kadına Şiddetle Mücadele Uluslararası Günü'nde farkındalık yapmak için desteklerinden...

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, 25 Kasım Kadına Şiddetle Mücadele Uluslararası Günü'nde farkındalık yapmak için desteklerinden dolayı Galatasaray ve Alanyaspor'a teşekkür etti.

Galatasaray, Süper Lig'in 13. haftasında evinde karşılaştığı Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti. Mücadele sonrasında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bakan Sayan: "Galatasaray ve Alanyaspor'a teşekkür ederim"

25 Kasım'ın "Kadına Şiddetle Mücadele Uluslararası Günü" olduğunu hatırlayan Bakan Sayan, "Biz de kadına karşı şiddetle mücadeleye farkındalık oluşturmak adına bugün 81 ilde çalışmalar yaptı. Biz "Kadına şiddet, insanlığa ihanettir" anlayışıyla kadınlarımızı güçlendirici politikalar yapıyoruz. Bu maçta bize destek olan Galatasaray ve Alanyaspor başkanlarına, futbolcularına teşekkür etmek istiyorum. Onlarda turuncu ile donattılar. Bizim pankartlarımızı çıkarttılar. Bize destek oldular. Kadınlarımızı her alanda güçlendirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Biz istiyoruz ki Türkiye'nin kadınları güçlü olsun. Güçlü kadınlar, Türkiye'nin güçlenmesine katkı sağlayacak. Güçlü kadın, güçlü aile, güçlü toplum be güçlü Türkiye hedefi ile kadınlarımızı güçlendirmeye devam edeceğiz. Biz kadına şiddetin sebebi ne olursa olsun karşıyız. Sporun birleştirici gücü var. Barışı aynı zamanda simgeliyor" diye konuştu.

Karşılaşmanın çok heyecanlı olduğunu belirten Sayan, "Bu üçüncü maçım. Galatasaray stadında ilk kez maç izliyorum. Çok güzel oynadı futbolcularımız. Alanyaspor'un kalecisi de gayet başarılıydı. Tebrik ediyorum herkesi" şeklinde konuştu.

Dursun Özbek: "Kadına şiddetin vatana ihanettir"

Bakan Fatma Betül Sayan Kaya'nın çok önemli bir görev için buraya geldiğini söyleyen Başkan Dursun Özbek ise, "Kadına karşı şiddeti protesto etmek ve bütün Türk milletine farkındalık için buradaydı. Kadınlarımız, anamız, eşimiz, bacımız. Onlara şiddet uygulamak olabilir mi? Galatasaray başkanı olarak, Galatasaraylılar adına kadına şiddetin vatana ihanet ve aileye ihanet olarak nitelendirilmesini istiyorum. Bakanıma da teşekkür etmek istiyorum. Farkındalık için bizi seçti. Şiddet inşallah son bulur" ifadelerini kullandı.

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