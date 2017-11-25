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Fatma Betül Sayan Kaya: “Güçlü Kadın, Güçlü Türkiye’yi Oluşturacaktır”

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Fatma Betül Sayan Kaya: “Güçlü Kadın, Güçlü Türkiye’yi Oluşturacaktır”
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, kadına şiddete farkındalık yapmak için Galatasaray-Alanyaspor maçına geldiklerini belirterek,...

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, kadına şiddete farkındalık yapmak için Galatasaray-Alanyaspor maçına geldiklerini belirterek, "Güçlü kadın, güçlü aile ve güçlü toplum hedefi ile çalışıyoruz. İnanıyoruz ki güçlü kadınlar, güçlü aileleri oluşturacak. Güçlü aileler de güçlü toplumu ve güçlü Türkiye'yi oluşturacak" dedi.

Süper Lig'in 13. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor maçı öncesinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sayan, "Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olarak "Kadına Şiddete farkındalık" oluşturmak amacıyla buradayız. Bize destek veren Galatasaray ve Alanyaspor futbolcularına, başkanlarına, yöneticilerine teşekkür etmek istiyorum. Biz şiddete karşı 0 tolerans ilkesi ile mücadele ediyoruz. Kadınlarımızın toplumsal alanın her yerinde güçlendirmek adına çalışmalar yapıyoruz. Kadınlarımızın toplumsal statüsünü güçlendirmesi, eğitimlerini güçlendirmek adına çalışmalar yapıyoruz. Aynı zamanda kadına yönelik şiddet ve istismarlar da mücadele içindeyiz. Öncelikle hedefimiz kadınlarımızı güçlendirmek. Aile Bakanlığı olarak güçlü kadın, güçlü aile ve güçlü toplum hedefi ile çalışıyoruz. İnanıyoruz ki güçlü kadınlar, güçlü aileleri oluşturacak. Güçlü aileler de güçlü toplumu ve güçlü Türkiye'yi oluşturacak" şeklinde konuştu.

"Kadına şiddet mücadelesini siyaset üstü görmeliyiz"

Sporun müsabaka yanında centilmenlik ve barışın sembolü olduğunu belirten Sayan, "Bu anlamda burada olmayı da çok anlamlı buluyorum. 81 ilimizde bugün kadına şiddete farkındalık anlamında önemli çalışmalar yaptık. Bu farkındalık çalışmalarımızın sonuncusunu da burada yapacağız. Yarın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla Küçükçekmece Yahya Kemal Bayatlı Kültür Merkezi'nde "Kadına karşı şiddetle mücadele uluslararası günü etkinlikleri bağlamında ülkemizin dört bir yanından gelen toplum kuruluşlarının temsilcileri, kadın dernekleri temsilcileri, farklı dallarda yer alan kadınlarımızla bir araya geleceğiz. Halkımızı bu etkinliğe davet ediyorum. Kadınları güçlendirmek için el ele olmamız gerektiğine inanıyorum. Bu mücadeleyi siyaset üstü görüp, el ele tüm güçlendirmek adına beraber çalışalım" diye konuştu.

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