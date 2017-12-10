Fatma Girik’e, Şoför Nebahat’li Yaş Günü

Türk Sinemasının usta oyuncusu Fatma Girik'in 75'inci yaş günü özel bir etkinlikle kutlandı.

Türk Sinemasının usta oyuncusu Fatma Girik'in 75'inci yaş günü özel bir etkinlikle kutlandı. "Şoför Nebahat" temalı kutlamada Fatma Girik, 50 yıl sonra filmdeki şoför kostümüyle kullandığı 1952 model aynı otomobilin direksiyonuna geçti.

İstanbul Klasik Otomobilciler Derneğinin "Yeşilçam'a Saygı" etkinlikleri kapsamında organize ettiği programda filmin başrollerini paylaşan usta oyuncular Fatma Girik ve İzzet Günay yıllar sonra bir araya geldi. Kadıköy'de kutlanan "Nice Mutlu Yıllara, Şoför Nebahat Abla" adlı etkinlikte, filme gönderme yapılarak, kişi başı 250 kuruş ücretli Taksim-Emirgan dolmuş durağı da, klasik araçlara dama ve taksimetre takılarak canlandırıldı.

Yeşilçam'daki 60 yıl, dolmuş durağında kutlandı

Filmde oyuncu olarak yer alan Sami Hazinses'e ait unutulmaz "Şoför Nebahat" şarkısı eşliğinde dolmuş durağında kesilen pastayla Fatma Girik'in hem Yeşilçam'daki 60'ıncı yılı ve hem de 75'inci yaş günü kutlandı. Fatma Girik, 50 yıl önce Şoför Nebahat tiplemesiyle kullandığı aracın başına yeniden geçti. Kutlamada duygusal anlar yaşandı.

75'inci doğum günü kutlanan Fatma Girik, "İstanbul Klasik Otomobilciler Derneğine çok teşekkür ediyorum. Böyle güzel bir günü, böyle bir günü hatırlayıp Yeşilçam'a ucundan da olsa bir katkısı olduğuna inanıyorum. Filmi yarım yamalak hatırlıyorum. Hatırlayamıyorum bazı sahnelerini. 1970 yılında vizyona girdi. Kendi firmamızın filmiydi o yüzden ben çok memnundum. Sezer "Çok güzel oynadın" dedi. Bunun aynısını Belgin Doruk söylemişti. Kanlı Nigar filmi için" dedi.

"Kendim seyretmeyeceğim bir filmde oynamam"

'Film teklifi var mı?" diye sorulan soruya karşı Fatma Girik, "Teklif var. Ama ben kendim seyretmeyeceğim bir filmde oynamam. Bakıyorum ben bunu seyretmem ki oynayayım. Ben seyretmem oynadığım halde" şeklinde konuştu.

Doğum gününde Fatma Girik'i yalnız bırakmayan Yeşilçam'ın usta oyuncularından İzzet Günay, "İyi ki bu filmleri yapmışız. Bakın hepimizi yine buluşturdu. Bir aradayız. İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği başta sevgili Serkan kardeşime bu etkinlikten dolayı teşekkür borçluyuz. Biz de buraya gelmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Bizi sevenlerle bir arada olmak çok güzel. Eski günleri yad etmek, Fatma ile burada buluşmak çok güzeldi. Fatma benim en eski dostlarımdan biri. İyi ki varsınız bizimle berabersiniz" ifadelerini kullandı.

Fatma Girik, İzzet Günay ve İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği Başkanı Serkan Okay beraber doğum günü pastasını kesti.