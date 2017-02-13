Fatoffroad’da Güvenkaya Dönemi

Fatsa Offroad Spor Kulübü (FATOFFROAD) olağanüstü genel kurulunda başkanlık görevine Mehmet Güvenkaya seçildi.

Fatsa Offroad Spor Kulübü (FATOFFROAD) olağanüstü genel kurulunda başkanlık görevine Mehmet Güvenkaya seçildi.

Fatsa'da birçok etkinliği bundan sonra yeni yönetim kurulu ekibi ve üyeleri ile gerçekleştireceklerini belirten Başkan Mehmet Güvenkaya, "Kulübümüzde yeni bir yönetim oluşturuldu. Yönetim kurulundaki arkadaşlarımda beni başkanlık görevine layık gördüler. Kulübümüz bundan sonra daha da aktif olarak çalışarak ilçemizin adını her yerde duyuracaktır. Bu anlamda faaliyetlerimiz 2017 yılı içinde çok olacak diyebilirim" dedi.

Güvenkaya: "Amacımız doğa sporlarını daha da ilgi çekecek duruma getirmek ve bu anlamda kulüp üyelerimizle birlikte çalışmalarımıza devam etmektir. Çeşitli illerdeki düzenlenen organizasyonlarda kulüp olarak katılmayı planlıyoruz. Yeni yönetim kurulumuzla inşallah iyi işler yapacağız" şeklinde konuştu.

FATOFFROAD'ın yeni yönetim kurulu ise şu isimlerden oluşuyor: Başkan Yardımcısı Ertan Ereyli, Üyeler İsmail Güzel, Burak Duran ve Fuat Bezölçen.