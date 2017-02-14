Fatsa Devlet Hastanesinde Başarılı Operasyon

Fatsa Devlet Hastanesinde başarılı bir ameliyat daha yapıldığı bildirildi.

Fatsa Devlet Hastanesinde başarılı bir ameliyat daha yapıldığı bildirildi.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde yaşayan 72 yaşında H.İ.'ye başvurduğu Fatsa Devlet Hastanesindeki doktorlar tarafından prostat kanseri teşhisi kondu. Yapılan tetkikler sonrası buradaki doktorlar tarafından "radikal prostatektomi" ameliyatına karar verilen hasta H.İ. sağlığına kavuşarak taburcu edildi.

Başarılı ameliyatı gerçekleştiren Fatsa Devlet Hastanesi Üroloji Uzmanları Opr. Dr. Osman Çelik yaptığı açıklamada, "Prostat kanseri erkeklerde kansere bağlı ölüm sebepleri içerisinde 1. sıradadır. Genellikle 50 yaşından sonra görülmeye başlar. Hastalık çoğu zaman belirti vermemekle birlikte hastaların doktora başvurma sebebi idrar yapmakla ilgili yaşadıkları güçlüklerdir. Hastalığın teşhisi koyulurken teşhisi fizik muayene ve PSA'daki anormallikler sebebiyle kesin tanı USG eşliğinde yapılan prostat biyopsisi ile konur. Prostat kanseri teşhisi konulmuş hastalara kişinin genel durumu ve hastalığının ilerlemesine göre ilaç tedavisinden cerrahi girişime kadar değişen bir yelpazede tedavi uygulanmaktadır. Hastalığın tedavisinde kapalı ameliyat yöntemleri ile açık ameliyatlar yapılabilir. Radikal prostatektomi sınırlı prostat kanserinde altın standart tedavi yöntemdir. Bu ameliyat günümüzde daha düşük ölüm riski ile olanakları daha ileri sağlık merkezleri tarafından yapılabilen kurtarıcı bir operasyon haline gelmiştir. Bu ürolojinin en büyük ameliyatıdır. Gerekli hazırlık döneminden sonra uygulanır. Bu ameliyatta prostat, alt idrar yollarının bir kısmı, meni keseleri ve civardaki büyük damarlarının etrafındaki lenf dokuları çıkarılır. İdrar kesesi uygun teknikle geride kalan idrar kanalına tekrar eklenir. Ameliyatın ortalama süresi 3-4 saat civarındadır" dedi.

Hastada operasyon sonrası hiçbir komplikasyon gelişmediğini belirten Opr. Dr. Meftun Okur ise yaptığı açıklamada, "Genellikle Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde yapılabilen bu tür operasyonları artık Fatsa Devlet Hastanemizde başarılı ve güvenli bir şekilde yapma imkanına sahibiz. Ameliyatı gerçekleştiren tüm ekibe teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Ameliyatı gerçekleştiren ekibin içinde yer alan Anestezi Uzmanı Dr. Mümin Ünal, "Hastanemiz ve ameliyathanemiz bu tür ameliyatları yapabilecek teknik donanıma sahip duruma gelmiştir. Ayrıca ameliyathane çalışanlarımız da gerekli bilgi ve beceriye de sahiptir. Bundan sonra da başarılı ameliyatlar yapacağımızı belirtmek istiyorum" şeklinde konuştu.

Radikal prostatektomi ameliyatını gerçekleştiren ekip ile hastayı ziyaret eden Fatsa Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Nurdoğan Karadağlıoğlu ise, "Ekibimizi bu başarılı operasyonu gerçekleştirdikleri için kutluyor ve tebrik ediyorum. İmkan verildiği takdirde doktorlarımızın neler yapabildiği bir kez daha ortaya konmuştur. Hastanemiz bu ve bunun gibi operasyonları başarı ile gerçekleştirerek, hastalarımızın büyük şehirlere ve üniversite hastanelerine gitmek zorunda kalmalarının da önüne geçecektir" ifadelerini kullandı.