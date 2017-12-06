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Fatsa Osb İstimlak Bedelleri Ödeniyor

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Fatsa Osb İstimlak Bedelleri Ödeniyor
Fatsa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tayfun Karataş, ikinci etap Organize Sanayi Bölgesi(OSB) istimlak bedellerinin hak sahiplerine ödenmeye devam edildiğini...

Fatsa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tayfun Karataş, ikinci etap Organize Sanayi Bölgesi(OSB) istimlak bedellerinin hak sahiplerine ödenmeye devam edildiğini söyledi.

OSB'nin kendileri için "olmazsa olmaz" olduğunu belirten Tayfun Karataş, "Ekonomimize yön veren bir yer konumuna geldi. Birçok ailemiz buradan geçimlerini sağlıyor. Fatsa OSB'mizin kamulaştırma bedelinin ilk kısmı olan 8 milyonluk ödenek arazi sahiplerine ödedi. Şuan gelinen noktada yüzde 65 oranında arazi sahipleri ile anlaşmaya varıldı. Anlaşılan yerlerin bedelleri de ilgili bakanlıktan en yakın zamanda ödenmesi noktasında gerekli çalışmaları yürütmektedir. Bölge halkı olarak kendilerine teşekkür ederiz. Ekonomimiz güçlü olursa bizler de o yörede yaşan kişiler olarak güçlü oluruz. Hedefimiz burada 10 bin kişi istihdam" dedi.

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