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Fatsa Tsm Halkı Bilinçlendirdi

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Fatsa Tsm Halkı Bilinçlendirdi
Fatsa Toplum Sağlığı Merkezi(TSM) tarafından "karbonmonoksit zehirlenmelerine', "teşhis konulmadan antibiyotik kullanılmamasına" ve "gribe" dikkat çekmek...

Fatsa Toplum Sağlığı Merkezi(TSM) tarafından "karbonmonoksit zehirlenmelerine', "teşhis konulmadan antibiyotik kullanılmamasına" ve "gribe" dikkat çekmek amacıyla bir etkinlik düzenlendi.

Fatsa'nın Cumhuriyet Meydanı'nda Toplum Sağlığı Merkezi tarafından düzenlenen programda "karbonmonoksit zehirlenmelerine', "teşhis konulmadan antibiyotik kullanılmamasına" ve "gribe" dikkat çekildi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Bilgisizlik, yanlış kullanım ve ihmal yüzünden soba, şofben, baca zehirlenmeleri özellikle kış aylarında ve alçak basınçlı havalarda tehlikeli boyutlara ulaşıyor. Bununla beraber havaların soğuması ve okulların açılmasıyla birlikte kapalı ortamlarda daha fazla kalınması gibi sebeplerden dolayı sonbahar ve kış aylarında üst solunum yolu enfeksiyonlarında (ÜSYE) artış yaşanıyor. Bu bağlamda Toplum Sağlığı Merkezi tarafından düzenlenen "karbonmonoksit zehirlenmelerine" ve "gribe" dikkat çekmek amacıyla bir program da vatandaşlar geniş kapsamlı bilgilendirildi" denildi.

Ayrıca son yıllarda teşhis konulmadan antibiyotik kullanımının artması konusunda Toplum Sağlığı Merkezi çalışanları, vatandaşlara bilgi vererek antibiyotiğin, virüslerin neden olduğu enfeksiyonları tedavi etmediği ve antibiyotiğin, bakterilerin neden olduğu enfeksiyonların tedavisinde kullanıldığı noktasında bilgiler aktarıldı.

Fatsa Tsm Halkı Bilinçlendirdi

Fatsa Tsm Halkı Bilinçlendirdi

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