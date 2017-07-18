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Fatsa Vergi Dairesi Müdürü Cihan Sarı Diyarbakır’a Atandı

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Fatsa Vergi Dairesi Müdürü Cihan Sarı Diyarbakır’a Atandı
Ordu'nun Fatsa İlçe Vergi Dairesi Müdürü Cihan Sarı, Diyarbakır Vergi Dairesi Başkanlığına atandı.

Ordu'nun Fatsa İlçe Vergi Dairesi Müdürü Cihan Sarı, Diyarbakır Vergi Dairesi Başkanlığına atandı.

İlçede 7 yılı aşkın bir süredir görev yapan Müdür Sarı, artık Diyarbakır ilinde görev yapacak. Fatsa'dan ayrılmanın kendisini derinden üzdüğünü belirten Müdür Cihan Sarı, "Fatsa Vergi Dairesi Müdürlüğü görevine 2010 yılında başlamıştım ve buradaki görevimi tamamlamış bulunmaktayım. Bu süre zarfında Fatsa'da güzel diyaloglar kurdum. Ordu iline değer kattığımı düşünüyorum. Görev yerimde bir değişiklik yaşandı ama dostluklarımız devam edecektir. Tabii ki bir üzüntü yaşanıyor. Fatsa'yı ve Fatsalı vatandaşları çok sevdiğimi ve özleyeceğimi belirtmek isterim" diye konuştu.

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