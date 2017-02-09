Fatsa’da 6 İşletmeye 31 Bin 402 Bin Tl İdari Para Cezası

Fatsa İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Erkan Ayaz, 2016 yılında 6 işletmeye 31 bin 402 bin TL idari para cezası uyguladıklarını söyledi.

Fatsa İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Erkan Ayaz, 2016 yılında 6 işletmeye 31 bin 402 bin TL idari para cezası uyguladıklarını söyledi.

2016 yılında yaptıkları faaliyetler hakkında bilgi veren Erkan Ayaz, "İlçede etkin bir kontrol sistemi oluşturularak, kaliteli ve güvenli gıda arzını sağlamak amacı ile denetim ve kontrollerimizi devamlı sürdürmekteyiz. Kasım 2016 tarihi itibarı ile 131 adet üretim yerinde 164 denetim, 897 adet toplu tüketim ve satış yerine 903 denetim, 29 adet yem bayiine 29 denetim yapılmıştır. Denetimlerde 1 üretim yerine 7 bin 770 TL, 5 adet satış ve toplu tüketim yerine 23 bin 632 TL olmak üzere toplam 6 işletmeye 31 bin 402 bin TL, 5996 sayılı Kanun'a aykırı faaliyetlerden dolayı idari para cezası uygulanmıştır. İlçemizdeki mevcut işletmelerden toplam 38 adet numune alınarak analizi yaptırılmış olup 2 adet numunenin sonucu olumsuz olduğundan ilgili il müdürlüklerine idari yaptırım uygulanması için resmi yazısı yazıldı" dedi.

Destekleme ve cezai işlem uygulamaları

Alan Bazlı Gelir Desteği için 2016 yılında 203 bin 530 kişiye 34 milyon 886 bin 858 TL ödeme yapıldığını belirten Ayaz, "2016 yılı müracaatları tamamlanmış, 13 bin 72 çiftçi müracaat etmiştir. İşletmelerde destekleme başvurusu yapan 20 ton kapasiteli işletmeye 13 bin TL destekleme ödemesi yapılmıştır. 2016 yılı içerisinde 68 adet amatör balıkçı belgesi düzenlenmiş ve Tarım Bilgi Sistemi'ne girişi yapılmıştır. Balıkçı barınakları, çekek yerleri, perakende satış yerleri ve Fatsa İskelesi'nde 154 adet kontrol yapılmıştır. Denetimler sonucu su ürünleri ticari avcılığa muhalefetten 1 adet ceza kararı verilmiş ve bin 113 TL cezai yaptırım uygulanmıştır. Fatsa Limanı'ndan 150 ton hamsi nakil belgesi düzenlenmiştir. 2016 yılı av yasağı öncesi 420 kilogram kalkan balığı stok tespiti yapılmış ve gırgır teknelerinden eskiye dönük seyir defterleri toplanarak sisteme girişi yapılmaya başlanmıştı" diye konuştu.

Çiftçi eğitimi çalışmaları

Çiftçi eğitim faaliyetleri ile ilgili açıklamalarda bulunan Ayaz açıklamasına şöyle tamamladı: "2016 yılı içerisinde ilçede görev yapan teknik elemanlar tarafından düzenlenen eğitim ve yayım faaliyetleri kapsamında 122 çiftçi toplantısına bin 845 çiftçimiz, 23 adet demonstrasyon çalışmasına 76 çiftçi katılmıştır. Okullarda gıda güvenliği, ekmek israfının önlenmesi ve okul sütü konularında eğitimler düzenlemiş ve 994 öğrenciye eğitim verildi."