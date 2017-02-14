Fatsa’da doğalgaz sevinci

Ordu’nun Fatsa İlçesi'ndeki doğalgaz çalışmaları kapsamında son olarak Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ne de doğal gaz verildi. Büyükşehir Belediye Başkan Yılmaz, "Fatsalı hemşehrilerimiz, artık doğal gazın konforu ve sıcaklığını hissediyor" dedi

Ordu’nun Fatsa İlçesi'ndeki doğalgaz çalışmaları kapsamında son olarak Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ne de doğal gaz verildi. Büyükşehir Belediye Başkan Yılmaz, "Fatsalı hemşehrilerimiz, artık doğal gazın konforu ve sıcaklığını hissediyor" dedi

Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin Aksa Ordu Giresun Doğal Gaz Dağıtım A.Ş. yönetiminde söz sahibi olmasıyla birlikte Fatsa’daki doğalgaz çalışmaları da ivme kazandı. Kış aylarının çalışmaları olumsuz yönde etkilemesine rağmen Evkaf ve Dolunay Mahalleleri'nin ardından Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’ne de doğalgaz verildi. 2017 yılında ise Dumlupınar, Kurtuluş ve Şerefiye Mahalleleri'ne doğalgaz verilmesi planlanıyor.

72 BİN METRE HAT DÖŞENDİ

İlçede devam eden doğalgaz çalışmalarıyla bitlikte potansiyel abone sayısı da 7 bin 708’e ulaştığını belirten Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Fatsa İlçesi'ndeki doğalgaz çalışmalarını değerlendirerek, "Fatsalı hemşehrilerimiz, artık doğal gazın konforu ve sıcaklığını hissediyor. İlçemize doğalgaz çalışmaları kapsamında 72 bin metre hat döşendi. Mustafa Kemal Paşa Mahallesi de doğalgaza kavuştu. İnşallah yılsonuna kadar Dumlupınar, Kurtuluş ve Şerefiye Mahallelerimiz de doğalgaza kavuşacak" şeklinde konuştu. Vatandaşlar ise doğalgaz çalışmalarından duydukları memnuniyeti ifade etti.

Hamza ALP / ORDU