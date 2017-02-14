  • BIST 88.082
  • Altın 144,484
  • Dolar 3,6636
  • Euro 3,8761
  • Samsun 2 °C
  • İstanbul 0 °C
  • Ankara 0 °C
  • İzmir 6 °C
  • Ordu 2 °C
  • Sinop 2 °C
  • Giresun 2 °C
  • Amasya 0 °C
  • Rize 2 °C
  • Trabzon 3 °C
  • İlk formayı Cumhurbaşkanı Erdoğan alacak
  • SAMGAZ'ın tüm uyarılarına rağmen...
  • Efsane Başkan Uyanık'tan videolu destek
  • İlk formayı Cumhurbaşkanı Erdoğan alacak
  • SAMGAZ'ın tüm uyarılarına rağmen...
  • Efsane Başkan Uyanık'tan videolu destek
  • İddaa'da kazandıran Kuponlar!
  • En İyi Kuponlar Burda
  • Real indirimleri artık tek bir adreste!
  • Volkswagen Kronik Sorunları
  • Evimin Değerini Nasıl Öğrenebilirim?
  • Viessman Kombi Servisi
  • Termodinamik Kombi Servisi
  • DERİ CEKET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
  • KIŞ AYLARINDA DERİ CEKETSİZ KALMAYIN
  • Tek Taş Yüzük Modelleri
  • Tek Taş Yüzük Fiyatları
  • Canlı Tv Haber Kanalları - Halk Tv, TGRT Haber, A Haber, Bloomberg HT

Fatsa’da doğalgaz sevinci

»
Fatsa’da doğalgaz sevinci
Ordu’nun Fatsa İlçesi'ndeki doğalgaz çalışmaları kapsamında son olarak Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ne de doğal gaz verildi. Büyükşehir Belediye Başkan Yılmaz, "Fatsalı hemşehrilerimiz, artık doğal gazın konforu ve sıcaklığını hissediyor" dedi

Ordu’nun Fatsa İlçesi'ndeki doğalgaz çalışmaları kapsamında son olarak Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ne de doğal gaz verildi. Büyükşehir Belediye Başkan Yılmaz, "Fatsalı hemşehrilerimiz, artık doğal gazın konforu ve sıcaklığını hissediyor" dedi

Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin Aksa Ordu Giresun Doğal Gaz Dağıtım A.Ş. yönetiminde söz sahibi olmasıyla birlikte Fatsa’daki doğalgaz çalışmaları da ivme kazandı. Kış aylarının çalışmaları olumsuz yönde etkilemesine rağmen Evkaf ve Dolunay Mahalleleri'nin ardından Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’ne de doğalgaz verildi. 2017 yılında ise Dumlupınar, Kurtuluş ve Şerefiye Mahalleleri'ne doğalgaz verilmesi planlanıyor. 

fatsagaz1.jpg72 BİN METRE HAT DÖŞENDİ
İlçede devam eden doğalgaz çalışmalarıyla bitlikte potansiyel abone sayısı da 7 bin 708’e ulaştığını belirten Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Fatsa İlçesi'ndeki doğalgaz çalışmalarını değerlendirerek, "Fatsalı hemşehrilerimiz, artık doğal gazın konforu ve sıcaklığını hissediyor. İlçemize doğalgaz çalışmaları kapsamında 72 bin metre hat döşendi. Mustafa Kemal Paşa Mahallesi de doğalgaza kavuştu. İnşallah yılsonuna kadar Dumlupınar, Kurtuluş ve Şerefiye Mahallelerimiz de doğalgaza kavuşacak" şeklinde konuştu. Vatandaşlar ise doğalgaz çalışmalarından duydukları memnuniyeti ifade etti.

Hamza ALP / ORDU

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ladikliler İstanbul'da buluştu13 Şubat 2017 Pazartesi 18:18
  • 'Kent bilgi sistemi yok'13 Şubat 2017 Pazartesi 18:13
  • 'Milletimiz 16 Nisan'da en güzel cevabı verecek'13 Şubat 2017 Pazartesi 18:00
  • Altınordu'daki konut projesi hızla yükseliyor13 Şubat 2017 Pazartesi 17:41
  • Mide küçültmede bir ölüm daha13 Şubat 2017 Pazartesi 09:45
  • 'Çözüm odaklı çalışıyoruz'13 Şubat 2017 Pazartesi 09:45
  • Çılgına dönen boğa 5 kişiyi yaraladı13 Şubat 2017 Pazartesi 07:45
  • Büro Memur-Sen yönetimi Ankara’da13 Şubat 2017 Pazartesi 07:30
  • Anadolu'nun lezzetleri burada12 Şubat 2017 Pazar 19:52
  • 'En fazla yaşam süresi' Giresunlularda12 Şubat 2017 Pazar 19:14
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti