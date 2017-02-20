  • BIST 88.763
  • Altın 144,206
  • Dolar 3,6267
  • Euro 3,8498
  • Samsun 17 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 10 °C
  • İzmir 15 °C
  • Ordu 9 °C
  • Sinop 13 °C
  • Giresun 9 °C
  • Amasya 11 °C
  • Rize 10 °C
  • Trabzon 9 °C

Fatsa’da Fırat Çakıroğlu İçin Anma Töreni

» »
Fatsa’da Fırat Çakıroğlu İçin Anma Töreni
İzmir Ege Üniversitesinde 20 Şubat 2015 tarihinde çıkan kavgada PKK yandaşı öğrenciler tarafından bıçaklanarak öldürülen Fırat Yılmaz Çakıroğlu,...

İzmir Ege Üniversitesinde 20 Şubat 2015 tarihinde çıkan kavgada PKK yandaşı öğrenciler tarafından bıçaklanarak öldürülen Fırat Yılmaz Çakıroğlu, ölümünün 2'nci yılında Fatsa Ülkü Ocakları tarafından anıldı.

Anma töreninde açıklamalarda bulunan Fatsa Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Uygar Ceylan, "Fırat kardeşimiz milli şuur ile ülkesine, milletine, dinene ve bayrağına olan tutkusu dolayısıyla bu değerlere düşman kişiler tarafından şehit edilmiştir. Ancak onunda sahip olduğu milli şuur ile yetiştiren milyonlarca Türk genci bulunmaktadır. Bize asıl üzen ise bu değerler için canını vermeye hazır milli şuur sahibi gençleri üvey evlat olarak görülmesidir. Bizler vatanımız için canımızı vermeye hazır iken neden vatan hainlerine ayrıcalık tanınmaktadır. Bizleri kendi ayrıcalıklarına sahip çıkmak zorunda bırakanlar bilmelidir ki değerlerimiz uğruna gerekirse ölür, öldürürüz. 20 Şubat 2015 tarihi o kara günde pusuya düşürdüler Fırat kardeşimizi. Şahadet şerbetini Türk bayrağı yer düşmesin üniversite bölücülerin eline geçmesin diye çırpındığı kampüste içti. Vatan sevdalı başarılı bir öğrenciydi onu bu hedef yapan. Onun adı temiz dillerde güzel insanlarla çok büyük yüreklerde büyüyor. Şehidimiz Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nu vefatının yıldönümünde rahmet ve minnetle anıyoruz" dedi.

Başkan Ceylan'ın konuşmasının ardından Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun fotoğraflarından oluşan sergi açıldı.

Fatsa’da Fırat Çakıroğlu İçin Anma Töreni

Fatsa’da Fırat Çakıroğlu İçin Anma Töreni

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Üniversite Öğrenciler ’Evet’ İçin Bir Araya Geldi20 Şubat 2017 Pazartesi 14:43
  • Eğitim Bir-sen Afyonkarahisar Şubesi Referandum Da ‘Evet’ Diyecek20 Şubat 2017 Pazartesi 14:43
  • Mersin’de ’Engelleri Empati İle Aşalım’ Etkinliği20 Şubat 2017 Pazartesi 14:43
  • Toplum Destekli Polisler Vatandaşları Provokasyona Karşı Uyardı20 Şubat 2017 Pazartesi 14:43
  • Fatsa’da Fırat Çakıroğlu İçin Anma Töreni20 Şubat 2017 Pazartesi 14:38
  • Yol Yapım Çalışmaları Hız Kesmeden Devam Ediyor20 Şubat 2017 Pazartesi 14:38
  • Başkan Toyran’dan Akçakonak’ta Halk Günü20 Şubat 2017 Pazartesi 14:38
  • Ailesi Kendisini Beklerken, Cenazesi Geldi20 Şubat 2017 Pazartesi 14:33
  • 3 Köye Çocuk Parkı Kuruldu20 Şubat 2017 Pazartesi 14:33
  • Hkü Seminerleri Hız Kesmeden Devam Ediyor20 Şubat 2017 Pazartesi 14:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti