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Fatsa’da "Gebe Bilgilendirme Sınıfı" Kuruldu

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Fatsa’da "Gebe Bilgilendirme Sınıfı" Kuruldu
Ordu'nun Fatsa ilçesinde bebek bekleyen ebeveynlere Sağlık Bakanlığının Gebe Bilgilendirme Sınıfı Genelgesi kapsamında Fatsa Toplum Sağlığı Merkezince...

Ordu'nun Fatsa ilçesinde bebek bekleyen ebeveynlere Sağlık Bakanlığının Gebe Bilgilendirme Sınıfı Genelgesi kapsamında Fatsa Toplum Sağlığı Merkezince "Gebe Bilgilendirme Sınıfı" kuruldu.

Açılacak olan sınıf ile ilgili açıklamalarda bulunan Fatsa Toplum Sağlığı Müdürü Dr. Işıl Aralan, "Gebelik sürecinin bayanlarda anatomik, fizyolojik ve psikolojik rahatsızlıklara neden olabileceği, anne adayını gebelik döneminde bilgilendirmek gerekliliği belirtilerek, bilgilendirme sınıfı bir annelik hakkı olarak değerlendirilmiştir. Gebe Bilgilendirme Sınıfı programı ile tüm gebelerin, doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası dönemlerine ilişkin bilgi sahibi olmalarını, bilinçli doğum yapmalarını sağlamak, anne ve baba adaylarına normal doğum eylemi, ağrı yönetimi ve yeni rollerini benimsemeleri konusunda bilgi ve beceri kazandırmanın amaçlıyoruz. Fatsa Toplum Sağlığı Merkezi olarak gebe sınıfında hedefimiz gebelik konusunda gerekli bilgilerin artmasını ve sorularının cevaplanmasını sağlamak, doğum ve doğum sürecini anlatmak, bilgi eksikliğinin giderilmesini sağlamak, bebek bakımı, beslenmesi ve sağlığı konusunda aileleri bilgilendirmek, emzirme konusunda becerisini arttırarak, danışmanlık desteği vermek, doğum öncesi ve sonrası yaşanan kaygılarla baş etmek ve çiftlerin psikolojisini hazırlamak, anne adaylarının rahat ve konforlu bir hamilelik dönemi geçirmeleri için destek almaları gereken yer gebe sınıfıdır. Gebe sınıfı programında ilk oturumda gebelik-gebelik süreci, ikinci oturumda doğum süreci ve doğum ağrısıyla baş etme yöntemi, üçüncü oturumda doğum sonu ve yeni doğan bakımı konusunda eğitim verilmektedir. Bu eğitimden faydalanmak isteyen gebeler Fatsa Toplum Sağılığı Merkezine direk başvurabilecekleri gibi, Aile Sağlığı Merkezi tarafından da bilgilendirilerek gebe sınıfına yönlendirilebilir. Eğitim programını tamamlayan gebelere katılım belgesi verilmektedir. Tüm gebelerimizi gebe sınıfımıza bekliyoruz" dedi.

Fatsa’da "Gebe Bilgilendirme Sınıfı" Kuruldu

Fatsa’da "Gebe Bilgilendirme Sınıfı" Kuruldu

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