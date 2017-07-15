Fatsa’da Milli Birlik Yürüyüşü

Ordu'nun Fatsa ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin birinci yılında 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma...

Ordu'nun Fatsa ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin birinci yılında 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni'ne katılmak amacıyla 15 Demokrasi Meydanı'nda toplanan Fatsalı vatandaşlar birlikte yürüyüş gerçekleştirdiler.

Yoğun katılımla gerçekleşen yürüyüşte protokol ve vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ile coşkulu bir yürüyüş gerçekleştirdiler. Gerçekleşen yürüyüşe yaklaşık 3 bin kişi katılırken daha sonra yürüyüş Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu.

Gerçekleşen yürüyüşe Fatsa Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan başta olmak üzere daire amirleri, okul müdürleri ve vatandaşlar katıldı.