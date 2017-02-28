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Fatsa’da ‘Sevgi Bağı’ Projesi

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Fatsa’da ‘Sevgi Bağı’ Projesi
Fatsa Gençlik Merkezi Müdürlüğü sosyal alanda her kesimden gençlerle bir araya gelerek ihtiyaç ve durumlarına uygun faaliyetlerine devam ediyor.

Fatsa Gençlik Merkezi Müdürlüğü sosyal alanda her kesimden gençlerle bir araya gelerek ihtiyaç ve durumlarına uygun faaliyetlerine devam ediyor.

Gençlik Merkezinin uygulamaya koyduğu "Sevgi Bağı" projesinde üniversitede okuyan Gençlik Merkezinin gönüllü gençleri özel eğitim öğrencileriyle buluştular. Fatsa İlçe Gençlik Merkezi Müdürü Beraat Şahin yaptığı açıklamada, "Fatsa Gençlik Merkezi olarak gençlerle birlikte farkındalık projelerimiz arasına bir yenisini daha ekledik. Özel eğitim öğrencilerimiz ile gençlik merkezi gönüllü gençlerimiz "Sevgi Bağı" adlı proje için bir araya geldiler. Fatsa Gençlik Merkezimizde gençlerimizle sohbet eden minikler hayallerini büyük ağabey ve ablalarına anlattılar ve projemizde yeni çalışmalarımız için bize yol göstermiş oldular. Renklerle birlikte izlerini beyaz kumaşa elleriyle dokunarak bırakan misafirlerimizle, koordinasyonlarını geliştirecek oyunlar oynandı. Merkezimizde eğlenceli vakitler geçiren öğrencilerimizin sevinçleri görülmeye değerdi. Her ay farklı çalışmalara imza atacak gönüllülerimiz farklı bir dokunuşla miniklerin dünyasında yer etmenin mutluluğu ile yeni çalışmalar için şimdiden kollarını sıvadılar" dedi.

Proje kapsamında gönüllü gençler özel eğitim öğrencileriyle biraya gelerek çeşitli hediyeler verdiler ve bol bol hatıra fotoğrafı çektirdiler.

Fatsa’da ‘Sevgi Bağı’ Projesi

Fatsa’da ‘Sevgi Bağı’ Projesi

Fatsa’da ‘Sevgi Bağı’ Projesi

Fatsa’da ‘Sevgi Bağı’ Projesi

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