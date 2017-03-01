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Fatsa’da Sivil Savunma Haftası Etkinlikleri

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Fatsa’da Sivil Savunma Haftası Etkinlikleri
Ordu'nun Fatsa ilçesinde Sivil Savunma Haftası nedeniyle Ordu Büyükşehir Belediyesi Fatsa İtfaiye Grup Amirliği ekipleri tarafından okullarda yangın tatbikatları...

Ordu'nun Fatsa ilçesinde Sivil Savunma Haftası nedeniyle Ordu Büyükşehir Belediyesi Fatsa İtfaiye Grup Amirliği ekipleri tarafından okullarda yangın tatbikatları yapılmaya başladı.

İtfaiye ekipleri, tatbikat esnasında yangın nasıl çıkar, nasıl söndürülür, nasıl kontrol altına alınır gibi teorik bilgileri öğrencilere aktardılar. Tatbikatlarda ilk olarak yangın alarmı verilerek öğrencilerin okuldan düzenli bir şekilde tahliye edilmesi sağlandı. Daha sonra okul bahçesinde araç lastikleri yakıldı. İtfaiye aracı okul bahçesine geldi ve bir yangına nasıl müdahale edilmesi gerektiğini öğrencilere tatbik etti. Daha sonra da yanan bir tüpün ıslak bir battaniye ile söndürülmesi gösterildi. Bu gösteriyi öğrenciler de uyguladı. Ardından okulda mahsur kalan bir öğrenci itfaiye aracının merdiveni kullanılarak tahliye edildi. Son olarak da bir cansız mankenin okulun penceresinden çadır açılmak suretiyle aşağıya atılması tatbik edildi. Tatbikatı meraklı gözlerle takip eden öğrenciler tatbikatın sonunda yanmaz kıyafet giyen itfaiye görevlisine büyük ilgi gösterdi.

Fatsa’da Sivil Savunma Haftası Etkinlikleri

Fatsa’da Sivil Savunma Haftası Etkinlikleri

Fatsa’da Sivil Savunma Haftası Etkinlikleri

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