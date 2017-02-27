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Fatsa’da Trafik Kazası: 1 Yaralı

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Fatsa’da Trafik Kazası: 1 Yaralı
Ordu'nun Fatsa ilçesinde yolun karşısına geçmekte olan yaya, kamyonetin çarpması sonucu yaralandı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde yolun karşısına geçmekte olan yaya, kamyonetin çarpması sonucu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ercan G.'nin kullandığı 55 ACV 33 plakalı kamyonet, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Ordu-Samsun Karayolu Cumhuriyet Meydanı Kavşağı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Selahattin Şener'e çarptı. Kazada yaralanan Selahattin Şener için çevredeki vatandaşlar sağlık ekiplerinden yardım istedi. 112 Acil Servis ekiplerince Fatsa Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Fatsa’da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Fatsa’da Trafik Kazası: 1 Yaralı

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