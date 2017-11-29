Fatsa’da Trafik Kazası: 5 Yaralı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun-Ordu karayolu Dolunay Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adem Aygün idaresindeki 28 NL 386 plakalı otomobil ile Hülya Söğüt'ün kullandığı 52 AE 419 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kaza sonucu her iki sürücü ve araçlarda bulunan Özge Atmaca, Tuğba Şenlikoğlu ve Esra Yıldırım yaralandı. Yaralılar, 112 Acil ekiplerince Fatsa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.